Nueve técnicos sudamericanos, un español y 8 mexicanos dirigirán el Clausura

Nueve entrenadores sudamericanos, ocho mexicanos y un español ocuparán los banquillos de los dieciocho equipos que disputarán el Torneo Clausura mexicano a partir de este viernes.



Cinco equipos estrenarán entrenador aunque tres serán las novedades: el mexicano José Manuel de la Torre, con el Toluca; el uruguayo Paulo Pezzolano con el Pachuca y el argentino Gustavo Quinteros con los Xolos de Tijuana.



De la Torre, de 54 años, cumplirá su segunda etapa con Toluca al que ya dirigió de 2008 a 2010 cuando ganó el Apertura 2008 y Bicentenario 2010.



Pezzolano y Quinteros vivirán su primer experiencia en México al suplir al argentino Martín Palermo y el colombiano Oscar Pareja.



Los dos entrenadores que estrenan equipo, pero que dirigieron en el pasado Apertura son los mexicanos Guillermo Vázquez, quien llegó al Atlético de San Luis tras dirigir al Necaxa, equipo que entrenará Alfonso Sosa, quien estuvo al frente del San Luis en los primeros siete partidos del pasado torneo.



El más estable de los técnicos en México es el brasileño Ricardo Ferretti, quien dirige a los Tigres UANL desde 2010 y ha estado en activo en el banquillo desde 1991.



Tigres es uno de los equipos con las mejores plantillas y tiene la exigencia de estar en el frente, misma de Chivas Guadalajara que estarán bajo el mando del mexicano Luis Fernando Tena.



El equipo más popular de México, y tiene como característica jugar solo con futbolistas mexicanos, no se ha clasificado la fase final por el título en los últimos cinco torneos y ahora busca recobrar protagonismo y pelear por el campeonato.



Otro que tiene deudas pendientes es el uruguayo Dante Siboldi con el Cruz Azul, a quien debe regresar a puestos de vanguardia.



Su compatriota, Gustavo Almada, ahora con Santos Laguna buscará en el título que no pudo conquistar en el Apertura 2019.



Tras del Santos quedó León, del mexicano Ignacio Ambriz, cuyo equipo falló en la búsqueda del título pero que ahora busca revancha.



Otros mexicano, este más experimentado, Víctor Manuel Vucetich pretende que los Gallos Blancos del Querétaro sigan con el buen paso que los hizo jugar la liguilla por el título en la pasado Apertura.



Sin tantos reflectores pero obligados a ofrecer resultados estarán los argentinos Pablo Guede (Morelia), Leandro Cufré (Atlas) y Gabriel Caballero (Juárez) además del peruano Juan Reynoso (Puebla).



El español Miguel González 'Míchel' al frente de los Pumas de la UNAM buscará revancha tras su primer torneo en México. Míchel está obligado a meter a los felinos entre los ocho primeros, que al final del torneo disputan el título en una liguilla.



El argentino Antonio Mohamed y el mexicano Miguel Herrera, quienes dirigieron al Monterrey y el América, campeón y subcampeón del Apertura 2019, llegan con exigencias superiores.



Estos equipos no participarán en la primera jornada del torneo debido a que jugaron la final el 29 de diciembre.



La primer jornada del Clausura comenzará el 10 de enero con los partidos Tijuana-Santos Laguna y Morelia-Toluca. El día 11 continuará la actividad con los encuentros Cruz Azul-Atlas, Guadalajara-Juárez, León-Querétaro y Tigres- Atlético San Luis. El domingo cerrará la jornada el duelo Pumas UNAM-Pachuca.



El partido Puebla-América se jugará el 4 de febrero y el Necaxa-Monterrey el día 5.