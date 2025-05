Nuevo dilema para el “Vasco”

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ha batallado en diversas ocasiones para armar a su equipo; en esta Copa Oro no será la excepción.

El Vasco no podrá contar con jugadores de Rayados ni de Pachuca por su participación en el Mundial de Clubes y la situación podría empeorar, en caso de que las Águilas del América consigan su boleto, el próximo 31 de mayo frente a Los Ángeles FC, en el duelo que sostendrán para ocupar el lugar que dejó el León.

“Sí afecta, evidentemente afecta, esperemos que América clasifique por el bien del futbol mexicano. Es cierto que hay una población de 60, podemos armar un equipo competitivo, pero también afecta si los clubes se quieren llevar a uno de la lista”, declaró el timonel del Tricolor.

“Espero que el futbolista acepte ir a Copa Oro, no será fácil, es la Selección y los que quieran estar, estarán, no pasa nada”, agregó Aguirre en una conferencia rumbo a la justa de la Concacaf.

Además de las plantillas de los equipos que estarán en la próxima justa mundialista, falta la ventana de refuerzos y ahí, el Vasco Aguirre podría perder más piezas en el armado de la Selección Mexicana que disputará la Copa Oro.

“Hablábamos de esa ventana de fichajes, de refuerzos para el Mundial de Clubes, no es fácil la programación, América tiene al LAFC, Cruz Azul está en Concachampions, nunca ha sido fácil, hay que armar rompecabezas. ¿Qué pasa si América califica, si decide llevarse a gente de otro equipo, Pachuca o Monterrey también? Estamos apretados, pero hay escenarios”, aseveró.

La Selección Mexicana comparte grupo en la Copa Oro con República Dominicana (14 de junio), Surinam (18 de junio) y la Costa Rica de Miguel Herrera (22 de junio).

Acepta etiqueta

de favorito

La obligación para la Selección Mexicana en cualquier torneo de Concacaf es la de levantar el campeonato. Una responsabilidad a la que no rehuyó el experimentado entrenador Javier Aguirre, quien como líder del combinado mexicano, asumió la etiqueta de equipo favorito para la próxima edición de la Copa Oro.

El “Vasco”, quien alzó hace poco el título de la Nations League, aceptó que por historia y antecedentes, el Tricolor saldrá a la cancha con la presión de ganar el certamen, recalcando que comparten ese mismo papel con escuadras como Estados Unidos y Canadá.

“Es cierto que los números así lo indican, la historia también, tenemos la obligación de ser favoritos, aceptar el calificativo, somos candidatos al título, pero hay siempre el respeto a los rivales, Centroamérica es brava, las islas, Canadá y Estados Unidos, sí, somos favoritos, lo acepto, no lo negaré, pero sí respetando a todos, no somos los únicos favoritos, los que estuvimos en Final Four hace poco, también”, mencionó ante los medios de comunicación.

Aguirre aprovechó la oportunidad para hablar de uno de los partidos con mayor significado para el fútbol mexicano, que verá un apasionante enfrentamiento en el cruce de su equipo con la Costa Rica de Miguel Herrera, hombre del que dijo sentirse muy orgulloso por verlo iniciar una carrera fuera de México.