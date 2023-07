Nuevo podio para Germán Quiroga

Ana Paula Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

Germán Quiroga, obtuvo un podio para el equipo Car Motion Motorsport durante la sexta fecha de la NASCAR México Series 2023, que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El volante del auto marcado con el número 69 CarMotion- E- CONNECTION- Orega-Continental- ROCA montacargas- SEDFAR- TTB Logistics- Benotto- BOHN- FB-Arte Vinil- Sherwin- Williams demostró en el circuito poblano estar cada vez más adaptado al equipo del argentino Javier “Che” Fernández, al cual le brindó su podio como regalo de cumpleaños.

“Sabía que al principio no tenía el ritmo cuando arrancamos en las banderas amarillas y sobre todo después de cambiar llantas, porque traíamos otra estrategia. Al final, apretamos con todo. Todo lo que habíamos salvado del coche para el final, utilizamos eso y más”, explicó Quiroga Fossas.

Agregó que “Logramos recuperar entre la pelotera para llegar al segundo puesto. No teníamos nada qué hacer contra Salvador de Alba. Pero ahí vamos con otro podio, estamos en la pelea. Además, nos separamos de la gente que viene atrás de nosotros en el campeonato”.

El tricampeón de la categoría agradeció a los integrantes de su escudería el magnífico auto que le brindaron, el cual le permitió alcanzar por segunda fecha consecutiva un podio.

“Cambiamos las cuatro llantas, hicimos todo con paciencia, el coche duró muy bien, muchas gracias a toda la gente que trabaja en el coche, traíamos un ritmo muy fuerte Estoy contento con el resultado”, apuntó el capitalino.

Por su parte, el piloto chihuahuense, Omar Jurado, al mando del auto #54 Grupo Jurado Gasolineras- CarMotion- Carvel- Plaza 24- Transportes Jurado y el capitalino Jorge Quiroz con el #96 TREBOL- QM- 3 constructora- Car Motion abandonaron muy temprano la competencia en la categoría estelar y en la Challenge, de manera respectiva.

La hidalguense, Valeria Aranda, con la camioneta #27 Cosipsa-2 Hands Production Services- The Food Company- Vips- Stickerscars- Femium Sports Agency finalizó la sexta fecha de la Trucks México Series en el noveno lugar.

“Me divertí mucho, todas mis peleas fueron muy limpias, no hubo contactos. No contamos con una buena puesta a punto en la camioneta para esta carrera, me alcanzaban muy rápido. Así que me defendí con lo que tuve. Y creo que gracias a eso fue que obtuve el 9º lugar, sino hubiera quedado más adelante”, comentó Valeria al finalizar la carrera

Y el capitalino Gerardo Rodríguez con la truck #13 sertres- Car Motion- Cervecería 80/20-Penthhouse México abandonó la competencia a la mitad de la prueba. La séptima fecha de la NASCAR México Series 2023 se disputará el próximo 29 de julio en el Autódromo Monterrey.