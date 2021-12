Nunca me hubiera ido a Chivas por respeto al América: Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Cuauhtémoc Blanco es claro. La rivalidad entre América y Guadalajara es grande y por eso él nunca hubiera jugado en las Chivas. Con esto, el hoy gobernador de Morelos, dio muestras de que no está nada de acuerdo en el posible cambio entre Sebastián Córdova y Uriel Antuna.

"La única vez en que estuve cerca de las Chivas fue al inicio de mi carrera, cuando me preguntaron si quería irme para allá, pero la verdad preferí al América. Yo nunca me hubiera ido a las Chivas". Sabe que muchas veces no está en el jugador decidir a dónde ir, pues en su época hubo varios cambios entre ambos equipos.

"Algunas vez el Tiburón (Joel Sánchez), vino de Chivas al América, también Ramón Ramírez, el mismo Oswaldo (Sánchez). Es respetable lo que decida cada quien". Pero reiterando su opinión, mencionó: "Yo no me vería jugando en el Guadalajara, sobre todo por respeto a la afición del América, que siempre me quiso".