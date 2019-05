"Nunca se dejó solo a Silver King", afirma Hijo del Santo (VIDEO)

La impotencia consume al Hijo del Santo, quien pese a no haber estado en el cuadrilátero cuando Silver King murió atacado por un infarto, aseguró que nunca dejaron solo al luchador y recibió la atención necesaria para tratar de salvarlo.

Horas después de la tragedia ocurrida en el Round House de Londres, el enmascarado publicó en su cuenta de Instagram su postura respecto al lamentable hecho. "En ningún momento lo dejamos solo, el servicio de paramédicos fue casi inmediato, Inglaterra es un país de primer mundo, la afición se portó a la altura y prudentemente se retiraron del lugar", destacó.

El continuador de la leyenda de plata, agregó que "el promotor trajo a los mejores médicos. Sus compañeros lo acompañamos todo el tiempo, ni un segundo lo dejamos solo. Mi experiencia: una terrible impotencia que no puedo explicar".

Recordó que su rival desde hace muchos años, a quien desenmascaró en el pasado "se sentía mejor que nunca. Esta aventura inició en 2009 y en este viaje se cumplieron 10 años y todo era motivo de felicidad después de los obstáculos vividos".

Son muchos lazos que lo unían al heredero de Dr. Wagner. "Hace cuatro años regresó Lucha Libre World de Ruben Cordero, que jamás perdió el entusiasmo de continuar con este proyecto de la lucha libre mexicana en UK. En 2015 de reiniciaron las funciones, un año después vino mi hijo y debutó como Santo Jr., al lado, justamente de Silver King".

En todas las funciones Silver King era invitado por Lucha Libre World. "Se fue haciendo lo que más amaba que era luchar, se fue en el ring, ante una gran entrada, con un público entregado, que gritaba y disfrutaba la función, se fue como una estrella. Siempre lo recordaré con esa imagen de gladiador incansable".





Rey Bucanero considera que se debió actuar más rápido

El luchador mexicano Rey Bucanero consideró que la atención médica para Silver King, quien murió el sábado en Londres durante un combate, se tardó, ya que no hubo alguien que reaccionara a tiempo.

César Cuauhtémoc González Barrón, conocido como Silver King en los encordados, perdió la vida debido a un paro cardiaco cuando enfrentaba a Juventud Guerrera.

Bucanero consideró que sí debieron entrar más rápido los servicios médicos al ring, "pero es complicado porque como luchador muchas veces con la máscara o algo no puedes hablar de qué te sientes mal".

Añadió que hizo falta que el réferi se acercara para darse cuenta, "es quien lleva el control de la lucha, tuvo que acercarse un poco más para ver si se sentía mal y de manera inmediata parar la lucha y llamar a los servicios médicos".

En entrevista con Notimex consideró que quizá el encargado de aplicar el reglamento también entró en pánico al ver la situación, por lo que supo cómo reaccionar.

Dijo desconocer si Silver King fue revisado antes de entrar a la contienda, tal y como sucede en diferentes arenas de México y así conocer en qué condiciones médicas están antes de entrar en acción.

"El servicio médico nos checa antes de subir, de verificar la presión verifican si coordinas, te checan los ojos para ver qué tan aptos estamos", declaró.

Explicó que en los recintos donde él se desempeña hay una ambulancia afuera para cualquier cosa, "me rompí la rodilla izquierda y de manera inmediata me sacaron del hospital y me den los primeros auxilios, que hay un doctor certificado".

Reiteró que debe haber un doctor del deporte porque son los que saben de este tipo de lesiones, "me di cuenta es que en diferentes lados son médicos generales, sería bastante bueno porque conocería a detalle y a fondo".

Manifestó que en las empresas importantes como New Japan, ROH o la WWE, siempre tienen el servicio médico adecuado para todo tipo de imprevistos y siempre es servicio especializado.

"En Londres no sé qué haya pasado, me extraña que no hayan subido rápido los servicios médicos, es un país donde siempre están atentos y son muy precavidos. Acabo de ir con la empresa ROH y también todo esto está bien controlado, pero no sé qué haya pasado", explicó.

Gremio luchístico lamenta muerte

La muerte de Silver King conmocionó a los aficionados y no aficionados a la lucha libre y al propio gremio, pues varios de sus compañeros manifestaron sus muestras de cariño a través de sus redes sociales.

El Consejo Mundial de Lucha Libre lamentó la muerte de César González, nombre del luchador.

Durante la función de ayer, en la Arena Coliseo, luchadores del CMLL y afición dedicaron un minuto de aplausos a la memoria del gladiador mexicano.

Integrante de la Dinastía Wagner, King forjó su carrera en los encordados en las principales arenas de México, pero también se hizo de una reputación en Estados Unidos y Japón.

Silver King enfrentaba a Juventud Guerrera en el Roundhouse London de Inglaterra, cuando perdió la vida a los 51 años, víctima de un paro cardíaco.