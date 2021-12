"Nunca te rindas", el libro que recopila la trepidante carrera de "Checo" Pérez

El nombre de Sergio Pérez es sinónimo de éxito. El tapatío es el piloto mexicano más importante de la historia del país y su legado parece apenas comenzar. Pero tal y como sucede en la mayoría de los casos de éxito, no todo fue miel sobre hojuelas para "Checo". Al inicio de su carrera tuvo que enfrentarse a un gran número de problemas y dificultades que lo impulsaron a llegar hasta la máxima categoría del automovilismo: la Fórmula 1.

A pesar de la creciente popularidad de "Checo" Pérez, son pocas las personas que conocen algunos de los detalles más importantes de su vida como dónde fueron sus inicios, su constante búsqueda de apoyo y patrocinios, el tener que dejar su hogar cuando seguía siendo un niño y su carácter invencible que nunca lo dejó rendirse. Todos estos aspectos convencieron al historiador y escritor Alejandro Rosas, y al comentarista deportivo Francisco Javier González a contar la historia del piloto mexicano.

"En una comida con nuestro editor, Gabriel Sandoval, director editorial de Planeta, nos escuchó platicar, él es un poco alejado de la Fórmula 1 y de todo el deporte, sin embargo, tiene un gran olfato, tiene un gran ojo para saber dónde poner la bala, y nos escuchó platicar porque ´Checo´ Pérez había ganado el fin de semana anterior un Gran Premio y ahí nos dijo entre la plática ´¿por qué no escriben algo de ´Checo´ Pérez?´. Pasaron algunos puntos antes del siguiente paso y ahí mismo dijimos, va, nos hablamos y vemos cómo hacerle", mencionó Francisco Javier González en entrevista con SinEmbargo.

Alejandro y Francisco Javier, dos grandes fanáticos de la Fórmula 1, coincidieron en que la carrera de "Checo" debía ser contada desde una perspectiva diferente, desde un punto en el que la gente se interesara por la historia y que a su vez no hiciera sentir al lector alejado de la Fórmula 1.

"Lo que quería nuestro editor que contáramos no es tanto la Fórmula 1 en términos técnicos, sino que contáramos a través de la crónica la historia de un personaje, un ser de carne y hueso que se convierte en el gran piloto mexicano. Es una historia de éxito que se podía contar y que tenía todos los elementos para poder contarse, suspenso, emoción, drama, tensión, angustia. Eso es lo que percibe Gabriel Sandoval y por eso nos invita a hacer este libro", mencionó a su vez Alejandro Rosas.

Portada del libro sobre "Checo" Pérez. Foto: Editorial Planeta

Tanto Alejandro como Francisco coincidieron en que era necesario relatar la historia de "Checo" Pérez en este momento por diversas cuestiones, por el momento que vive el piloto mexicano, por el contexto de la pandemia por COVID-19 que afectó al deporte y al mundo entero y porque sin importar si "Checo" continuara en la Fórmula 1 o no, ya había dejado su huella.

"Es un libro que se podrá leer perfectamente en unos años, sobre todo porque nos metemos en lo que es el 2020 tan difícil para el deporte, el mundo, para México, entonces ahí queda otra lectura del 2020, del COVID-19, desde la perspectiva de nosotros. La otra parte del libro es la crónica de toda la trayectoria de ´Checo´. Evidentemente por todo lo que estaba pasando con ´Checo´ el año pasado, toda esa intensidad que tuvo la Fórmula 1, todo lo que tuvo que enfrentar, es que decidimos contar la historia", comentó Alejandro Rosas.

El historiador destacó que podían hacer un libro sobre cualquier otro deportista mexicano, pero por lo que representa Sergio Pérez en estos momentos fue que Francisco Javier y él se decantaron por plasmar su historia en un libro.

"Podíamos sentarnos a hablar de los hermanos Rodríguez, pero dadas las circunstancias venía mucho al caso porque la historia de ´Checo´ Pérez, que termina hasta 2020 en nuestro libro, termina como una esperanza para todo lo que esperábamos que pasara en el mundo después de todo lo que pasamos el año pasado y si alguien podía darle alegría y momento de esperanza a México era ´Checo´ Pérez".

LA INVESTIGACIÓN

Los autores compartieron que a pesar de su deseo por poder hablar con "Checo" les fue imposible hacerlo debido a su apretada agenda y a que todo el año viaja por el mundo para competir. Ante esta imposibilidad, Alejandro y Francisco Javier realizaron una investigación que se enfocó en la revisión de material periodístico y hemerográfico, el cual fue complementado con entrevistas que se encuentran en la red y la información que comparte el piloto en sus redes sociales.

"No pudimos hablar con él, ni lo pudimos entrevistar dada la premura de la publicación, Francisco Javier entrevistó a ´Checo´ hace un par de años. Lo que hicimos fue un trabajo absolutamente hemerográfico y periodístico, nos metimos a los portales, periódicos de circulación nacional y especializados en deportes, consultamos entrevistas que están en la red, en YouTube en once años de carrera y también utilizamos la información que nos deja ver ´Checo´ en sus redes sociales de ahí salió prácticamente todo, fue lo que utilizamos para construir este libro", relata Alejandro Rosas.

Alejandro y Francisco Javier esperan que una vez finalizada la temporada de la Fórmula 1 en diciembre tengan la oportunidad de regalarle un libro a Sergio, pues señalan, no es una biografía no autorizada, sino la historia de su carrera como piloto.

UN DESCONOCIDO AL QUE CONOCES

"Checo" es un personaje con el que muchas personas se identifican. Es ejemplo para niños y adultos, sus triunfos son celebrados como propios y sus fracasos nos duelen como si fueran nuestros. Francisco Javier y Alejandro dijeron que a pesar de no tener una relación cercana con Sergio conocían muchos detalles de su vida gracias al seguimiento que le han dado a su carrera y a lo que comparte el piloto en sus redes sociales.

"El camino fue fascinante porque es un personaje que ves cercano y te representa. De ´Checo´ te puedo decir que es una persona a la que vas descubriendo a través de esa gente que lo rodea, que lo ha conocido, que lo ha cubierto, que también fueron algunas de las fuentes de información, lo conoces a través de su cuenta de Twitter, de retomar algunos tuits de ´Checo´ en diferentes momentos de su carrera y que expresaban su estado de ánimo en ese instante, un ser humanos que también se ha tropezado, que se ha levantado", refirió Francisco Javier González.

El cronista deportivo puso de ejemplo lo ocurrido el pasado 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando después de conquistar el tercer lugares, miles de personas dentro y fuera del recinto estallaron en jubilo por la hazaña de "Checo".

"Fue capaz de hacer que sintiéramos lo que sentimos hace unas cuantas semanas en el Gran Premio de México, ver un Autódromo repleto, vibrante, entregado a ´Checo´ Pérez, un deportista mexicano triunfando en un deporte que no es accesible y al que solamente dispensa 20 lugares al año para correr en la Fórmula 1, me parece que tiene todos los atributos para sentirlo cercano, si nos representa y creo que parte de lo que logramos en esta narrativa fue el dar a conocer".

Francisco Javier señaló que Nunca te rindas además de repasar la trayectoria del piloto también desmiente falsas idead que existen en torno a "Checo".

"Desmiente la idea de que él venia de una familia adinerada, con muchas posibilidades económicas, nada más falso que eso, se ha hecho a golpe de talón, a piedra y lodo, cerrando sus propias convicciones y creo que es lo que tratamos de reflejar en este libro, creo que es una posibilidad de que la gente se sienta más cercana a ´Checo´, es un libro muy sencillo de leer, no es un libro técnico, no es una biografía con datos fechas y horarios preciosos, no, son capítulos de la historia de ´Checo´ desde que tiene uso de razón hasta hoy que está triunfando en la Fórmula 1".

En tanto, Alejandro aseguró que en Nunca te rindas dejó de la lado la historia política en la que suele moverse y al igual que pasó con Francisco Javier, empezó a generar una empatía hacia "Checo".

"Cuando haces una investigación y empiezas a escribir de un personaje que todavía está todavía con nosotros se genera mucha más la empatía porque lo estás viendo, te vas involucrando tanto en él, te reconoces quizá de un modo en él y también se vuelve muy familiar".

Alejandro, fiel seguidor de la Fórmula 1 desde los años 90, ha seguido con lupa la carrera de "Checo", pero reconoció que no fue hasta que empezó a escribir el libro junto a Francisco Javier que pudieron entender de mejor manera muchos aspectos de la vida del piloto.

"Creo que hasta que empezamos a trabajar en esto no hay una compenetración absoluta como autores, como cronistas, y no es que antes no sufriéramos por él, pero ya al acercarnos de este modo entiendes mucho más quién es "Checo", entonces podríamos definir que su historia es un constante de un nunca te rindas, totalmente de que se sube al primer kart, hasta la actualidad, realmente ha sido una lucha constante y es su mantra, no es una frase ni es un cliché, es un constante nunca te rindas".

EJEMPLO DE SER MEXICANO

Francisco Javier mencionó que una de las características de los mexicanos es que estamos acostumbrado a ir contra corriente a esquivar los golpes de la vida. Estas cualidades, aseguró Francisco Javier González, se reflejan y amplifican con "Checo".

"Creo que lo que hace "Checo" es amplificar nuestra personalidad, no siempre se llega al triunfo, pero sí creo que somos una sociedad que ha aprendido a sufrir, levantarse, seguir, volverse a caer y volver a levantarse, y en términos del deporte mexicano en casos más particulares, yo diría que un deportista de repente se sorprende así mismo, por el hambre que tuvo de buscar oportunidades cuando era niño".

El cronista deportivo recordó cómo el piloto abandonó su casa siendo un niño aún, viajó a otros países sin saber hablar otro idioma, buscó un asiento en las escuderías más importantes de Europa y se hizo de todos los patrocinios posibles para cumplir su sueño.

"Él lo comenta ´me sorprende muchísimo la fuerza que tuve, cómo soñaba con eso, es un sueño que no he soltado´, al fin de cuentas creo que sí es un mensaje de triunfo pero no regalado, el triunfo nadie lo recibe en bolsita de celofán y "Checo" se lo ha labrado día a día con todo lo que ha hecho desde los seis años de edad".

Finalmente, Alejandro Rosas dejó en claro que a pesar de lo que muchos pudieran creer por el título, este no es un libro de superación personal ni una guía para ser exitoso en la vida.

"No vas a encontrar las diez lecciones de ´Checo´ Pérez para ser exitoso y feliz, yo creo que el ejemplo te puede inspirar o no, si hay algunas lecciones aquí es que cuando tengas una oportunidad aprovéchala, no sabes si a la larga esa oportunidad te va a salir bien o mal, pero la cosa es estarse moviendo, yo creo que esa es la gran lección".