O. Ascanio debutó en el boxeo

El púgil potosino Oliver Ahabael "Ruso" Ascanio Martínez logró hacer realidad su sueño de debutar como peleador profesional, con una victoria en la ciudad de México sobre Oscar Vélez al que derrotó por nocaut en el segundo asalto.

Su pelea tuvo lugar en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México el pasado 6 de marzo en la división de pesos gallo, combate pactado a 4 round y en donde con sus 17 primaveras logró su primera victoria dentro del boxeo de paga.

Luego de esa fecha y de haber disfrutado de su primer triunfo, Oliver tuvo que quedarse en casa, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, para el resguardo de su salud, por lo que lo entrevistados vía telefónica y nos comentó "Como todo en la vida, se debe de seguir un proceso, yo comencé en el amateur en donde logre una foja de 54 victoria y 5 derrotas, peleando en las divisiones súper mosca y gallo, mi manager es Armando Koasicha y mi lugar de entrenamiento es el Gimnasio Municipal Ramón Rosales Manzanares".

Se le preguntó porque dedicarse al box y Oliver Ahabael mencionó "Yo siempre busqué un sueño que era pelear dentro del profesionalismo e ir en busca de un título mundial, muchos me comentaron que si no tenía el sueño de ir a una Olimpiada, y les dije que no, yo ya tenía mis firmes mis metas y eso era el profesionalismo, que puede cambiar mi vida en todos los aspectos, incluido el económico, pero también lo hago porque me satisface el desarrollar esta actividad".

Y agregó "Sé que es un proceso largo y complicado, he visto como muchos amigos de profesional, no soportan la presión y espero que eso no me suceda a mí, estoy consciente del camino que escogí y vamos a trabajar para tratar de llevar una buena carrera, el primer paso ya se dio como mi debut en el profesionalismo y con una victoria, que fue la importante, yo espero evitar todo lo negativo de esta carrera y tratar de que no me afecte nadie que me rodee y me haga tratar de salirme de mis objetivos".

Se le pregunto sobre todo lo que conlleva el ser profesional y Ascanio Martínez mencionó "Sé que es un camino difícil de recorrer, todos los peleadores estamos expuestos a cualquier cosa, pero mi objetivo es que la gente se identifique conmigo, ganarme su cariño y no permitir que nadie me apague y seguir adelante aun y cuando se tengan resultados negativos".

Con casi 60 peleas celebras, Oliver Ahabael no ha sufrido una lesión grave, salvo una pequeña fractura de la muñeca que se hizo el año pasado, pero que ya está lista y lo demostró en su pelea de debut que logró la victoria por la vía del cloroformo.