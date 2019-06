Obtener el podio, objetivo de Regina Sirvent en Puebla

Subir al podio, será el objetivo de Regina Sirvent durante la quinta fecha de la FB-Bohn Mikel´s Trucks, que se efectuará, el próximo domingo, en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

La piloto de la camioneta marcada con el número 10 FB-Bohn-Luchichi-Mereti-Phillips66-FourPointsPuebla-MarcóMarin-RelojesRacer recordó que, en el trazado poblano, de dos mil 840 metros de longitud, ha obtenido buenos resultados y espera que este fin de semana no sea la excepción.

"Estoy muy emocionada, Puebla es una pista que me gusta mucho, en coches turismo ya hemos tenido dos podios ahí, está es nuestra oportunidad para quedar en lo más alto, la carrera pasada quedamos en cuarto lugar, estoy segura que vamos a lograr entrar en el podio", apuntó Regina.

La integrante de la escudería potosina Dynamic Motorsports resaltó el buen rendimiento que ha mostrado su camioneta fecha con fecha, lo que le ha permitido seguir dentro de los primeros lugares del campeonato.

"Cada carrera hemos ido avanzando con el equipo, me entiende mejor qué es lo quiero transmitir y mi forma de manejo, eso me ha ayudado mucho a crecer como piloto, he tenido mucha ayuda de parte de Óscar Torres", detalló Sirvent.

Subrayó que para subirse al podio deberá ser constante, cuidar la camioneta y concentrarnos, tratar de dar lo mejor en la carrera, estar en la vuelta del líder y obviamente apretar al final que es lo más importante, con eso estoy segura que vamos a lograr el resultado que hemos estado buscando.

Agradeció a sus patrocinadores y reiteró estar confiada en culminar entre los tres primeros sitios en la "Angelópolis", gracias al trabajo de su escudería, "ya es hora de ese podio, estamos preparados, hemos demostrado que podemos estar ahí adelante, en Guadalajara estuvimos peleando el segundo lugar, ahora en Aguascalientes quedamos en cuarto puesto, vamos a echarle galleta para lograr el resultado", externó la joven piloto.