Ocho años después, la Selección tendrá un técnico mexicano: Jaime Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Jaime Lozano ha sido nombrado, oficialmente, como el entrenador de la Selección Mexicana. No como interino, sino como el DT oficial que llevará al equipo mexicano al Mundial de 2026.

De esta forma, se acaba el dominio extranjero en la Selección, el cual duró ocho años. Ocho largos años.

Unas horas después de que ganó la Copa Oro del 2015, Miguel Herrera, entonces técnico nacional, golpeó al comentarista Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, y a los pocos días fue despedido del cargo.

A partir de ese momento, la silla de la Selección Mexicana estuvo negada para los técnicos mexicanos, hasta ahora que arribó el "Jimmy".

A los pocos meses de la destitución del Piojo, llegó el colombiano Juan Carlos Osorio, quien no ganó un solo título con la Selección, pero clasificó al Mundial de Rusia 2018, llegando a los octavos de final.

Osorio fue suspendido en la Copa Confederaciones del 2017 por seis juegos y su lugar en la Copa Oro fue tomado por su auxiliar Pompilio Páez, por seis juegos.

Cuando acabó el contrato de Osorio, en el 2018, llegó Gerardo Martino, quien tuvo como único logro la Copa Oro del 2019, perdiendo después dos finales seguidas en la Liga de Naciones de la Concacaf y Copa Oro, ambas con Estados Unidos.

Y, además, no logró pasar de la primera fase en el Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, Diego Cocca tomó el cargo cuando terminó el contrato del "Tata". El extécnico del Atlas duró sólo siete partidos, perdió uno solo, pero esa derrota contra Estados Unidos (3-0) en la Liga de Naciones, fue suficiente para echarlo.

Así que ocho años después, un mexicano vuelve a la banca de la Selección.