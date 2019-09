Ochoa sigue en proceso de adaptación, asegura Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Miguel Herrera defendió a Guillermo Ochoa y lo exculpó de su "único" error desde que regresó al América.



El portero no conoce la victoria en su segunda etapa como azulcrema. En cuatro partidos disputados, acumula tres empates y una derrota, en los que ha recibido seis goles. Ochoa fue señalado la semana pasada, al no detener un disparo de Bryan Mendoza, volante de los Pumas, que parecía atajable. A pesar de esa equivocación, Herrera lo respaldó y explicó que al meta todavía le falta tiempo para acoplarse 100 por ciento a la Liga MX. "Memo tiene que readaptarse al futbol mexicano. Viene de ocho años de estar fuera. No conoce a nadie de sus compañeros, solamente a Paul [Aguilar] y porque fue su compañero en la Selección Mexicana", explicó Herrera.

El "Piojo" admitió que el único error del portero fue en el duelo contra los Pumas, ya que en el resto de los tantos recibidos no ha tenido responsabilidad ni siquiera en los cuatro que le metió Argentina en la pasada fecha FIFA con el Tricolor.

"También, tiene que también adaptarse al balón, que es diferente a los que se juegan alrededor del mundo. Lleva poco tiempo trabajando con nosotros. Es un proceso de adaptación, no por ser mexicano ya debe de estar al día siguiente listo".

Ochoa arribó a la Ciudad de México el 13 de agosto y, al día siguiente, entrenó en las instalaciones de Coapa. Con cuatro duelos sumados, su entrenador todavía lo defiende y subraya que le hace falta adecuación.

"Seguramente Memo lo hará increíblemente, como lo ha hecho en todos lados. Viene de dos mundiales de estar entre los tres mejores porteros. No es alguien de mediana calidad, es un arquerazo", cerró Miguel. Las Águilas reciben la noche de este sábado al Querétaro, en búsqueda del liderato del Apertura 2019.