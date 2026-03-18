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Ohtani volverá al montículo

Trendrá su primera aparición como lanzador este miércoles ante Giants

Por AP

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
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Ohtani volverá al montículo

GLENDALE.- Shohei Ohtani tiene previsto realizar su primera aparición como lanzador el miércoles con los Dodgers de Los Ángeles en el encuentro de exhibición ante los Gigantes de San Francisco.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, también indicó el martes que Ohtani será el bateador designado en el juego del viernes contra los Padres de San Diego, mientras la estrella japonesa de doble función trabaja para estar listo para el día inaugural el 26 de marzo.

Ohtani regresó recientemente al campamento de los Dodgers en Camelback Ranch después de que Japón quedara eliminado en los cuartos de final del Clásico Mundial. El cuatro veces Jugador Más Valioso no lanzó por Japón en el Clásico, pero sí hizo lanzamientos desde el montículo en sesiones de bullpen.

"Creo que tres a cuatro (entradas) es razonable para mañana", manifestó Roberts. "Se trata más de hacer lo que podamos con lo que nos queda para prepararlo para la temporada. Él cumplió su parte cuando estuvo con el equipo de Japón y ahora lo estás poniendo contra competencia real, lo vas construyendo ahí, y tratas de acumular la mayor preparación posible antes de que empiece la temporada".

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Roberts señaló que el plan es que Ohtani lance en un juego más de pretemporada contra los Angelinos de Los Ángeles el 23 o el 24 de marzo.

Eso significa que el derecho probablemente hará su primera apertura de temporada regular hasta la segunda serie del equipo contra los Guardians de Cleveland.

Ohtani registró una efectividad de 2,87 en 14 aperturas de temporada regular la campaña pasada, tras volver al montículo luego de una lesión en el codo. También tuvo marca de 2-1 con una efectividad de 4,43 en la postemporada, ayudando a los Dodgers a ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

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