Oklahoma City arrolla a Lakers

Chicago.- El Thunder de Oklahoma City, vigentes campeones de la NBA, dominaron este sábado a Los Lakers de Los Ángeles, todavía sin Luka Doncic, en la Crypto.com Arena y, con su 131-108, tomaron ventaja 3-0 en las semifinales del Oeste, lo que les deja a un solo triunfo del pase de ronda.

El Thunder perdían por dos puntos al descanso, pero arrollaron a los Lakers con una segunda mitad extraordinaria, en la que anotaron 74 puntos por los 49 de los Lakers.

Fue una nueva victoria en equipo del Thunder, algo que demostró su profundidad de recursos incluso en una noche en la que Shai Gilgeous Alexander lanzó con un poco habitual siete de 20 para 23 puntos, a los que añadió nueve asistencias.

Ajay Mitchell hizo daño a los angelinos con 24 puntos y diez de 17 en tiros de campo; Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes, Cason Wallace aportó 16, Isaiah Joe metió doce al igual que Isaiah Hartenstein y Luguentz Dort contribuyó con diez.

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OKC, 7 VICTORIAS

DE 7 EN ´PLAYOFFS´

OKC, que solo perdió 18 partidos este año, arrancó los ´playoffs´ con siete victorias de siete, algo que no se veía en la NBA desde que lo hicieran los Cavaliers de Cleveland de 2017.

El Thunder tendrán su primera bola de partido este lunes, de nuevo en Los Ángeles, ante unos Lakers que están llamados a una remontada que nadie ha logrado en la historia de la NBA.

El equipo de JJ Redick echó de menos, una vez más, a su estrella Luka Doncic, el máximo anotador de la liga en la temporada regular (33.5 puntos de media), que sigue de baja desde abril por una lesión en los isquiotibiales.

El exjugador de los Mavericks de Dallas siguió a sus compañeros sentado en el banquillo y vio como OKC imponía su juego en los dos lados de la pista.