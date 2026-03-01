logo pulso
Olvera y Celaya logran plata

Por El Universal

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Olvera y Celaya logran plata

México.- Este sábado los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron la medalla de plata en la Copa Mundial de Clavados que se lleva a cabo en Montreal, Canadá.

Con un total de 441.63 unidades tras seis ejecuciones, los mexicanos terminaron en segundo lugar de la prueba sincronizada 3 metros, detrás de la pareja china compuesta por Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng, quienes firmaron un puntaje de 461.37 unidades. El podio lo completó Anthony Harding y Jack Laugher de Gran Bretaña con 393.66 puntos.

Una vez más, Olvera y Celaya alzan la mano como serios candidatos a poner en serios problemas a los competidores chinos en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para los mexicanos, lo mejor llegó hasta el final. Su último clavado tuvo 92.43 puntos, mismos que los llevaron a las 441.63 unidades que aseguraron el segundo lugar.

