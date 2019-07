Once ideal de la Copa América, y no está Messi

Cinco jugadores de Brasil: Allison, Arthur, Dani Alves, Tiago Silva y Everton; dos de Perú: Miguel Trauco y Paolo Guerrero; uno de Chile: Arturo Vidal; uno de Colombia: James Rodríguez; uno de Uruguay, José María Giménez y uno de Argentina: Leandro Paredes.

Ese es el once ideal de la Copa América en la que recientemente se coronó el equipo local Brasil.

Curiosamente en el equipo no apareció Lionel Messi.

¿Será venganza? ¿O simplemente no dio el nivel para estar ahí?

Messi fue expulsado en el juego por el tercer lugar al enfrentarse con una serie de empujones al chileno Gary Medel.

En consecuencia no salió a recibir la medalla de tercer lugar debido y declaró en zona mixta: "No puedo ser parte de esta corrupción", en referencia a las malas actuaciones de los árbitros contra Argentina, según su apreciación y la ayuda velada a Brasil.

Conmebol contestó las declaraciones del "10" del Barcelona, pidiéndole respeto.