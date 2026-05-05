Opacan los Timberwolves actuación de Wembanyama

SAN ANTONIO.- Anthony Edwards anotó 18 puntos en su inesperado regreso tras una lesión y los Timberwolves de Minnesota superaron un partidazo de Victor Wembanyama y resistieron para vencer 104-102 a los Spurs de San Antonio en el primer juego de las semifinales de la Conferencia Oeste el lunes por la noche.

Wembanyama sumó 11 puntos y 15 rebotes y estableció un récord de postemporada de la NBA con 12 tapones. Es el tercer jugador en lograr un triple-doble en los playoffs que incluye tapones desde que la liga comenzó a registrar los bloqueos en la temporada 1973-74.

San Antonio recortó la desventaja a 104-102 tras un robo de Devin Vassell y una bandeja de Dylan Harper con 31 segundos por jugar. Después de un fallo de Julius Randle, de Minnesota, Julian Champagnie no pudo encestar un triple sobre la bocina y San Antonio sufrió apenas su segunda derrota en sus últimos 17 estrenos de serie en casa.

Randle terminó con 21 unidades y 10 rebotes por los Timberwolves. Harper anotó 18 tantos y Champagnie y Stephon Castle aportaron 17 cada uno por los Spurs.

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Se esperaba que Edwards se perdiera al menos los dos primeros partidos de la serie después de sufrir una contusión ósea y una hiperextensión en la rodilla izquierda el 25 de abril durante el cuarto partido de la serie de primera ronda de Minnesota contra Denver. En cambio, Edwards trabajó con diligencia para volver, con los escoltas Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho) y Ayo Dosunmu (molestias en la pantorrilla derecha) fuera por lesión.

Tras encestar un triple en retroceso al inicio del partido, Edwards miró hacia el banquillo de los Spurs y gritó: "¡He vuelto! ¡He vuelto!"

Y vaya si lo estaba.

Edwards no fue titular; ingresó al partido con 6:53 por jugar en el primer cuarto y con los Timberwolves abajo 11-8. Terminó con ocho de 13 en tiros de campo en 25 minutos.

El segundo partido se juega el miércoles en San Antonio.

Wembanyama acumuló siete tapones en la primera mitad. El Jugador Defensivo del Año de la NBA abrió el partido al bloquear un par de bandejas en penetración de Terrence Shannon Jr. en posesiones consecutivas.