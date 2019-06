Organización dice que canchas de la Copa América están aptas pese a críticas

"No vemos problemas estructurales. Técnicamente hablando vemos las canchas niveladas y con cobertura de grama ideal. Consideramos las canchas buenas y aptas para los partidos", afirmó este martes en una rueda de prensa en el estadio Maracaná de Río de Janeiro el gerente general de Competición de la Copa América, Thiago Jannuzzi.



El dirigente admitió que ha tenido conocimientos de las reclamaciones hechas por algunos de los futbolistas, entre los cuales el argentino Lionel Messi, pero alegó que todas las críticas son generalizadas y no identifican un problema específico que los organizadores puedan tratar.



Agregó que existe el desafío de mantener las canchas en buen estado en torneos como la Copa América en que los estadios son usados varias veces seguidas en corto espacio de tiempo, pero afirmó que la organización cuenta desde el año pasado con expertos en cada uno de los seis estadios que atienden los problemas que van surgiendo.



"La competición genera desafíos por el desgaste de la cancha con tantos partidos en poco tiempo pero nuestros especialistas trabajan hora a hora, ni siquiera día a día, para dejarlo en la mejor calidad posible", afirmó.



Agregó que estos especialistas, con varios meses trabajando en cada uno de los estadios, tienen todos los datos técnicos necesarios para recuperar la calidad de las canchas.



"Hay partidos que desgastan más unas áreas que otras, hay estadios que reciben más lluvias que otras, hay estadios en donde hay más sombra sobre algunos sectores. Todo eso es tenido en cuenta para recuperar la cancha".



Jannuzzi agregó que todos los estadios son tenidos en cuenta y negó que la organización tan sólo se preocupe con los escenarios que recibirán partidos de Brasil, el país anfitrión.



Pese a las garantías dadas por la organización, los estadios, principalmente el Arena do Gremio de la ciudad de Salvador y el Fonte Nova de la ciudad de Salvador, recibieron críticas generalizadas.



En el Arena do Gremio es posible percibir que hay áreas del césped secas y otras peladas y que los colores de la cancha varían desde el verde hasta el marrón.



"Todas las canchas donde jugamos son muy malas. Es muy difícil jugar así", espetó Messi el domingo al terminar el partido donde Argentina se clasificó para los cuartos de final al vencer por 0-2 a Catar en el estadio Arena do Gremio.



En línea con el astro del Barcelona, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirmó que "no se puede jugar" allí, mientras que el español Félix Sánchez, entrenador de Catar, calificó el terreno de juego de "especialmente malo".