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Orioles se llevan la serie ante los Reales

Por AP

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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Orioles se llevan la serie ante los Reales

KANSAS CITY.- Coby Mayo sacudió su segundo jonrón de tres carreras en igual número de días durante el recimo de seis anotaciones en el sexto inning, y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 8-3 a Kansas City para llevarse dos de tres en la serie ante los Reales.

Los dos jonrones de Mayo en el Kauffman Stadium fueron sus primeros de la temporada, y más que duplicó su total de carreras impulsadas a 10. Ambos superaron con holgura el muro del jardín izquierdo; el más reciente fue un batazo de 452 pies a las gradas por encima de las fuentes.

Pete Alonso también conectó jonrón por Baltimore, el tercero de la temporada para el veterano toletero.

Chris Bassitt (1-2) permitió cinco carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas para lograr su primera victoria como Oriole. Anthony Núñez lanzó una novena entrada en blanco para conseguir su primer salvamento.

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Carter Jensen conectó su sexto jonrón, la mayor cantidad del equipo, por los Reales. Vinnie Pasquantino y Kyle Isbel también la desapareció.

Michael Wacha (2-1), quien llegó con efectividad de 1.00 en cuatro aperturas, permitió seis carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio por los Reales.

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