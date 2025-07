Oscar Bores logra su primer podio en kart

El piloto, Oscar Bores consiguió su primer podio en la categoría Ok-n Junior tras finalizar en el tercer lugar durante la tercera fecha del Campeonato Regional de Karting, donde se registró una amplia participación de pilotos en el Kartódromo San Luis.

Durante el fin de semana, Bores mostró constancia en la pista. El domingo fue el más rápido en el warm up y logró colocarse en la segunda posición durante la sesión de calificación. Sin embargo, un contratiempo mecánico le impidió concluir la pre carrera, luego de que se desprendiera la defensa trasera de su vehículo.

En la carrera final, el piloto potosino partió desde el segundo sitio, pero enfrentó problemas con el motor que lo relegaron al tercer lugar. A pesar de ello, consideró positiva su actuación y señaló que pudo aplicar lo aprendido en semanas anteriores.

“Nos vamos contentos de esta fecha en la que pudimos conseguir el tercer lugar, estuvimos rápidos todo el fin de semana, en el warm fuimos los más rápidos, en la calificación quedamos en segundo, desafortunadamente en la pre carrera se nos desprendió la defensa trasera y no pudimos terminar. Aprendimos mucho en esta fecha y pudimos poner en práctica lo adquirido en semanas anteriores, no me queda más que agradecer a mi equipo que siempre me pone un muy buen carro y a mi familia que siempre están para respaldarme, esperamos repetir pidió en la siguiente fecha estatal”, declaró el joven piloyo Oscar Bores.

Bores compite con el kart número 206 y forma parte del equipo Gane Motorsports. como parte de su preparación, continuará participando en la categoría Thunder Cup, que se corre los jueves por la noche en la misma pista. La próxima fecha del campeonato regional está programada para el 7 de septiembre.