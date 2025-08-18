logo pulso
Oscar Piastri lidera F1 y tendrá tribuna en Gran Premio de Australia

El GP de Australia en Albert Park honrará a Oscar Piastri con su propia tribuna, destacando su liderazgo en la F1.

Por AP

Agosto 18, 2025 07:48 p.m.
A
MELBOURNE, Australia (AP) — El líder del campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, podrá pasar rápidamente por su propia tribuna en el Gran Premio de Australia del próximo año en el Albert Park de Melbourne.

El GP de Australia anunció tarde el lunes que la Tribuna Piastri se ubicará en la recta principal, frente al pit lane.

Piastri, de 24 años, nacido y criado en Melbourne, lidera el campeonato de F1 este año con 14 de las 24 carreras completadas. Se ubicó segundo detrás de su compañero de equipo de McLaren, Lando Norris, en el Gran Premio de Hungría el 3 de agosto.

Piastri se unirá a otros pilotos australianos que tienen una tribuna nombrada en su honor, incluidos Jack Brabham, Alan Jones, Daniel Ricciardo y Mark Webber.

"Se siente muy surrealista, y nunca pensé que esto sucedería, pero el apoyo es increíble y no puedo esperar a ver todo junto el próximo marzo. Ver a todos los fanáticos en mi propia tribuna directamente frente al garaje de McLaren va a ser una experiencia increíble y realmente estoy deseando sentir la energía y el ambiente", afirmó Piastri.

Piastri lidera la clasificación de F1 con 284 puntos y 12 podios hasta ahora esta temporada. Le sigue Norris con 275 unidades, también con 12 podios. El campeón defensor Max Verstappen es tercero con 187 puntos para Red Bull, George Russell en su Mercedes es cuarto con 172 y Charles Leclerc de Ferrari completa los cinco primeros con 151 puntos.

El GP de Australia se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026.

