Osuna se encamina a perderse el resto de la temporada de MLB

El lanzador mexicano Roberto Osuna inició tarde la temporada y terminará temprano.

De acuerdo con el primer diagnóstico, el cerrador de los Astros de Houston necesitará una operación Tommy John para reparar su codo de lanzar que se lastimó el fin de semana pasado.

Osuna está buscando una segunda opinión médica antes de entrar al quirófano según el reporte de Fox Houston.

El sinaloense fue puesto en la lista de lesionados el domingo con dolor en el codo y el gerente de los Astros Dusty Baker habló francamente sobre su estado el martes.

"No se ve muy bien, en realidad", dijo Baker a "SportsTalk790". "Fue y se hizo una resonancia magnética ayer. Está en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos. La realidad es que probablemente no es realmente una buena noticia".

Osuna, de 25 años, ha aparecido en cuatro partidos con los Astros esta temporada, registrando una efectividad de 2.08 con un salvamento y tres ponches. Tuvo una efectividad de 2.63 en 66 partidos con los Astros la temporada pasada, registrando 38 salvamentos.

El mexicano no estuvo en el Día Inaugural pues llegó fuera de forma.