Oswaldo Alanís defiende la grandeza de Chivas ante Ignacio Ambriz

Es un tipo respetuoso, así que para quienes consideran que el Guadalajara ha dejado de ser un equipo grande porque no ha estado siendo protagonista en los últimos torneos, los respeta, pero no comparte esa visión, porque hay una historia que respalda la grandeza de Chivas y le mandó mensaje a Ignacio Ambriz.

"No creo, al final, los títulos, la afición, el seguimiento que se le da a Chivas, pues creo que no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente. Se respeta, al final son ideas. No hay mucho que debatir si es grande o no, lo que sí, es que estamos recuperando el tema de confianza, de donde debe estar Chivas".

Chivas tiene que luchar para sacar al equipo del problema de cociente, regresarlo a los primeros lugares, a la Liguilla y en ese proceso están, el cual dice Alanís, van muy bien.

"Sabemos que no ha habido buenos torneos, se han dejado de hacer cosas pero sabemos todos lo que es Chivas, el equipo tan grande que es, lo que mueve y haciendo bien las cosas, lo que provoca".

A la afición rojiblanca, le pide el central que sigan soñando, que disfruten todas las victorias, porque se vendrán cosas mejores, ya que han recobrado mucha de la confianza perdida y va por más, al tiempo que agradeció el apoyo brindado hasta ahora.

"A la afición, que crea en nosotros, que confíen en que vamos a seguir trabajando, luchando para sacar los resultados, con un buen funcionamiento y brindando un buen espectáculo. Vamos siempre partido a partido, van cuatro partidos, entonces hay que ir poco a poco, pensando en cosas grandes y esa será la meta, pero es paso a paso. Que tengan la confianza y hemos disfrutado mucho estos últimos partidos".

--Pulido y Alanís deciden

La lógica para determinar quién tira los penales es sencilla, entre Alan Pulido y Alanís, cuando se da un momento así, se reúnen, intercambian puntos de vista y deciden lo mejor, para el equipo dejando de lado el tema personal.

"Lo hemos platicado con Pulido, dependiendo el momento, el cómo se sienta uno y otro, se tira. Ahí está la clara evidencia de que nos organizamos, esto dependiendo del momento del partido, porque juega un papel importante. Puede llegar igual otro compañero y lo puede tirar, se platica, depende del momento y situaciones".