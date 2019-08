Otra baja para Cruz Azul; Lichnovsky fuera dos semanas

Otro medio de contención menos para el Cruz Azul. Igor Lichnovsky será baja para La Máquina por dos semanas. El chileno, quien ayer jugó menos de 45 minutos frente al Querétaro, sufrió una edema en la unión menisco capsular de la rodilla derecha.

Lichnovsky se une a la baja de Javier Salas y Stephen Eustaquio. El primero fue sometido a una cirugía tras una rotura del tendón de Aquiles, pero su recuperación se alargó y el club no quiso arriesgar su regreso a las canchas, pero no tarda.

Mientras que el portugués todavía no está para jugar; hasta septiembre se espera que pueda integrarse al equipo, nueve meses después de la rotura del ligamento cruzado.

Aunque que Salas esté pronto, la falta de ritmo provocaría que Yoshimar Yotún reciba la responsabilidad en la media de contención. El peruano estuvo en esa zona en el estadio La Corregidora y no la pasó bien, ya que los Gallos Blancos los golearon 3-0. Una baja más para el Cruz Azul en este arranque del Apertura 2019.