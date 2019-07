Otros deportistas mexicanos que han representado a otros países

La crisis que vive el deporte mexicano sigue empeorando, la falta de apoyo económico a los deportistas ha hecho que algunos atletas le den la espalda a México para representar a otro país.

El caso más reciente es el de la esgrimista Paola Pliego, quien anunció este martes que buscará continuar con el sueño olímpico con Uzbekistán.

Otro atleta que ya había cambiado a México es el taekwondoín Damían Villa. El 4 de junio, el dos veces medallista mundial, anunció que su representativo sería el estadounidense con una carta en redes sociales.

"Nuevas metas, nuevos horizontes! Seguimos luchando, seguimos adelante! Gracias a quienes me apoyan en todo momento".

La arquera Gabriela Bayardo es otra que se fugó a Europa con la intención de cumplir su sueño olímpico.

Fue en 2017 cuando la bajacaliforniana decidió emigrar a Holanda debido a que su novio es holandés y aunque ella no ha cambiado de nacionalidad, la Federación de Arquería de esa nación permite aceptar a competidores extranjeros siempre y cuando tengan residencia en esa nación de Europa.

Alberto Michán, destacado atleta en Salto Ecuestre decidió el año pasado representar a Israel y dejar un vacío más para México.

El clavadista Jonathan Ruvalcaba es otro atleta que optó por la fuga. República Dominicana fue su destino y este martes agradeció al Diputado Ernesto D'Alessio el apoyo mostrado.

"Diputado, le agradezco lo que esta haciendo por mi deporte. No soy el único que ha tenido que tomar esta decisión. Hay uno en Australia y otros más que los han retirado. Me duele ver mi deporte manchado por tanta injusticia".