Pachuca derrota al Atlas en la Jornada 6

PACHUCA.- El venezolano Salomón Rondón convirtió este sábado su tercer gol del año, segundo consecutivo, en la victoria de los Tuzos de Pachuca 3-1 sobre el Atlas en la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

El marroquí Oussama Idrissi, Brian García y Salomón anotaron por los Tuzos mientras que Alfonso González descontó por Atlas.

Después de un inicio de partido con muchas faltas y poco fútbol, los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari impusieron condiciones y en el minuto 18 tomaron ventaja con un gol desde fuera del área de Idrissi, quien aprovechó un error en la salida del guardameta colombiano Camilo Vargas.

Pachuca fue por más y en el minuto 41 Idrissi le dio un baile a la defensa y le puso un balón a Brian García, letal al rematar de pierna derecha.

Atlas empezó mejor en la segunda mitad y en el 56 estuvo cerca de abrir el marcador con un remate al palo de Alfonso González.

Una falta en al área del defensa argentino Sergio Barreto sobre Eduardo Aguirre provocó un penalti en favor de los Rojinegros, convertido por González con un golpe de pierna zurda.

Pachuca mantuvo la calma y en el 67 aumentó la ventaja con un gol de zurda de Salomón, al ángulo, a pase de Alexei Domínguez.

Con el resultado, los Tuzos subieron al cuarto lugar con tres victorias, dos empates, una derrota y 11 puntos, a cinco del líder Guadalajara. Atlas es séptimo con 10 unidades.