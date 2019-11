Pachuca empata ante Tigres y mantiene posibilidad matemática de Liguilla

or providenciales atajadas de Rodrigo Rey, Pachuca le sacó el empate 0-0 a Tigres y no ganó porque el árbitro César Arturo Ramos no marcó un penal de Hugo Ayala sobre Franco Jara.

Luego de este encuentro de la jornada 18, el conjunto universitario es cuarto en la clasificación general con siete victorias, ocho empates, dos derrotas y 29 puntos, mientras que Tuzos todavía tiene la posibilidad matemática de calificar a la Liguilla del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, al estar en el puesto 10 con seis partidos ganados, cuatro empatados, siete perdidos y 22 unidades.

Un comienzo prometedor tuvo Tigres a la ofensiva, pero después Tuzos se acomodó mejor en defensa y ejerció presión en todos los sectores de la cancha anulando a los de casa.

Ante la imposibilidad de asociación en ataque, los pupilos de Ricardo Ferretti optaron por enviar trazos largos que resultaron erráticos, mientras los visitantes ganaron algunos balones, siendo el más peligroso el que obtuvo Franco Jara, cuando realizó disparo potente que desvió Nahuel Guzmán, en el minuto 39.

En los minutos finales, el cuadro felino se animó a ir al frente y el ecuatoriano Enner Valencia remató con la cabeza, pero el portero argentino Rodrigo Rey lo detuvo y otorgó un rebote en el que Carlos Salcedo buscó nuevamente el arco. Sin embargo, el pampero salvó su meta por segunda ocasión.

Comenzó el segundo tiempo y Tigres lo hizo con ímpetu, pero en el fondo estuvo impasable el portero Rodrigo Rey, quien en el minuto 57 hizo doble atajada.

La llegada más clara de Pachuca la generó Erik Aguirre, quien superó defensas por el lado izquierdo, luego mandó centro raso a un solitario ecuatoriano Romario Ibarra, quien mandó la pelota por encima del larguero, al 83.

Cinco minutos después, los visitantes ganaron el balón y quedaron al ataque dos contra uno. El delantero Franco Jara optó por la jugada individual, entró al área y recibió una barrida de Hugo Ayala, pero el árbitro dio continuidad al juego.

El silbante César Arturo Ramos desistió apoyarse en el Video Asistente del Réferi y los encargados del llamado VAR tampoco le informaron de la revisión de una clara falta para tiro penal a favor de los hidalguenses.

Ramos Palazuelos sancionó con tarjeta amarilla a Jair Díaz, en el minuto 10, por los locales, y también a Stiven Barreiro (58) y Franco Jara (90), además de la roja al mismo Jara (94), por la visita.

Alineaciones:

Tigres.- Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jair Díaz (Luis Quiñones, 46), Rafael Sousa, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Javier Aquino (Jurgen Damm 82), Enner Valencia y André-Pierre Gignac. DT. Ricardo Ferretti.

Pachuca.- Rodrigo Rey, Raúl López, Stiven Barreiro, Óscar Murillo, Erick Aguirre, Jorge Hernández, Rubens Sambueza, Víctor Guzmán (Roberto de la Rosa, 78), Víctor Dávila (Edwin Andrés Cardona, 61), Romario Ibarra y Franco Jara. D.T. Martín Palermo.