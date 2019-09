Pachuca remonta y vence 4-2 a Chivas en crisis

El delantero argentino Franco Jara firmó un doblete y Pachuca dilapidó una ventaja inicial, antes de remontar para vencer el martes 4-2 a Chivas, que sigue en crisis en el torneo Apertura mexicano, luego de 11 fechas.

Jara convirtió un penal a los 17 minutos y anotó el tanto de la victoria aprovechando un error de la zaga a los 79.

Víctor Guzmán anotó a los 69 y el colombiano Edwin Cardona agregó un tanto a los 90 para los Tuzos, que hilvanaron victorias y tienen 15 puntos, con los que se colocan en el séptimo puesto de la tabla.

Isaac Brizuela a los 45 y Alan Pulido a los 55 concretaron los tantos para el Guadalajara, que perdió su segundo partido en fila y permanece con 11 puntos, en el 14to puesto y cada vez más lejos de la liguilla por el título.

"Es horrible el marcador 4-2 pero cuando no metes la pelota y tienes errores de concentración puede suceder esto ante un equipo que lo supo aprovechar bien", dijo el entrenador del "Rebaño Sagrado", Tomás Boy. "Estoy enojado, no, mejor dicho estoy triste porque el equipo conduce un juego, lo va llevando a los términos donde puede dominar. Sin embargo también es capaz de cometer errores de concentración. Yo creo que los jugadores deben estar apenados por su parte".

La derrota le pone muy caliente el banquillo al entrenador a Boy, quien fue abucheado durante el encuentro por los aficionados reunidos en el estadio Akron.

"Cuando el resultado se voltea los aficionados se expresan, no diré si es justo o injusto porque la afición así lo siente", dijo Boy. "Yo en lo personal puedo decir que trabajo durísimo para que esto cambie y creo que las cosas van a cambiar, pero cuando sucede esto (los errores), quiere decir que me voy a tardar un poco más. Este equipo juega mejor que muchos pero quiere decir que esto que sucede es que no estamos tan bien como pensé".

Chivas tiene que reponerse pronto, porque el fin de semana visita al América en el clásico de México.

Los Tuzos se fueron al frente cuando Antonio Briseño cometió un penal sobre Jara, quien definió con un tiro al costado derecho del portero Raúl Gudiño.

Chivas fue mejor en los siguientes minutos y logró empatar cuando Alexis Vega llegó a la línea de fondo por el costado izquierdo y mandó un balón retrasado que fue desviado por el portero argentino Rodrigo Rey. El rebote le cayó a Brizuela, quien deslizándose empujó la pelota para el 1-1.

El Guadalajara tomó la delantera en una pelota detenida por el costado derecho. Javier "Chofis" López mandó un centro hacia el corazón del área, donde Pulido le ganó el salto a su marcador y conectó de cabeza, pegado al poste derecho de Rey.

Pachuca empató cuando el argentino Rubens Sambueza mandó un centro por la derecha hacia el área, donde Guzmán se adelantó a un marcador y anotó con un cabezazo que entró pegado al poste derecho de Gudiño.

Poco después, Briseño retrasó una pelota para el zaguero Gilberto Sepúlveda, quien se resbaló y Jara aprovechó para enfilar al área solo, antes de anotar el tanto de la victoria.

Pachuca aprovechó otro error cuando Gudiño salió a buscar una pelota en las afueras del área. Jara se la ganó y le dio un pase a Cardona, quien sin arquero anotó con tiro suave por el centro del arco.

NECAXA TREPA A LA CIMA

Los argentinos Mauro Quiroga y Rodrigo Noya anotaron con sendos remates de cabeza en un lapso de tres minutos de la segunda parte y Necaxa derrotó 2-1 a Querétaro para colocarse como líder provisional.

Quiroga aprovechó un centro por la derecha y conectó un cabezazo que entró por el centro del arco a los 63 minutos. Noya amplió la ventaja a los 66 en una jugada a pelota detenida, luego de un servicio por el costado izquierdo.

El delantero marfileño Ake Loba descontó a los 71 por Querétaro.

Los Rayos ganaron por tercera ocasión en sus últimos cuatro encuentros y ya suman 20 puntos para desplazar a Santos del primer puesto. El conjunto santista, que tiene su partido pendiente en esta fecha, suma la misma suma de unidades, pero una peor diferencia de goles.

Los Gallos Blancos extendieron a tres su racha de encuentros sin ganar y se mantienen con 18 unidades, en la cuarta posición.

SORPRENDEN AL CAMPEÓN

El delantero canadiense Lucas Cavallini anotó un gol cerca del final del partido y el débil Puebla dio la sorpresa al vencer a domicilio 1-0 al campeón Tigres.

En un tiro de esquina, Cavallini le ganó el salto a un par de jugadores y conectó de cabeza, pegado al poste izquierdo del portero argentino Nahuel Guzmán, a los 82 minutos.

Tigres, que no gana desde la cuarta fecha, permanece en 14 puntos, con los que resbala al noveno puesto, a la espera de los demás resultados de la fecha

Puebla, que venía de perder sus últimos dos encuentros, acumula nueve puntos, con los que se asciende al 17mo lugar entre 19 equipos.

LA FIERA RESCATA EMPATE

Con un tanto del colombiano Yairo Moreno, León rescató un empate de 1-1 como local ante el Atlas.

Ismael Govea puso al frente a los Zorros con un disparo desde fuera del área a los 17 minutos y Moreno decretó la igualdad a los 47 también con un tiro de larga distancia.

Con el resultado, la Fiera llegó a 19 puntos, con los que se mantiene en el tercer puesto de la clasificación.

Atlas acumula 14 y figura en el duodécimo sitio.