Pachuca vs. Pumas, un duelo en la cima

México.- Los Tuzos del Pachuca reciben a los Pumas de la UNAM en uno de los duelos más atractivos de la última fecha de la Liga MX, pues está en juego el segundo lugar general del Torneo Clausura 2026.

Ciertamente los universitarios aún optan para el primer lugar, pero para eso necesitan una derrota del Guadalajara ante el Tijuana; los hidalguenses, en cambio, sólo aspiran a quedar en segundo sitio.

Tras el tropiezo de media semana ante Xolos (1-3), el equipo de Esteban Solari cedió el segundo puesto al conjunto de Efraín Juárez, que goleó en casa al Juárez 4-2; el Pachuca tiene 31 puntos (25 goles a favor, 17 en contra), Pumas 33 (32 tantos a favor, 17 en contra); detrás está únicamente el Cruz Azul (30 puntos) con posibilidad de mandar (sobre todo a Tuzos) al cuarto lugar, de ahí la importancia de este compromiso con sabor a Liguilla en la Bella Airosa.

Por la localía, es claro que la balanza se inclina a favor del Pachuca, pero los Pumas han lucido bien de visita y la cancha del estadio Hidalgo les sienta bien (ahí se coronaron en el Clausura 2009), y más el aliciente de terminar en la punta, hacen del equipo del Pedregal un rival muy peligroso.

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Un empate beneficiaría de igual forma al conjunto universitario, el cual dejaría a merced de la Máquina celeste a los hidalguenses, quienes por esa combinación están más que obligados a recuperarse de la derrota de media semana y ganar para amarrar el segundo lugar general.

Se espera pues un duelo intenso donde ojalá haya goles.