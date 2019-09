Paco Ablanedo de nuevo entra en el Top 10 en las Trucks de Nascar en SLP

Aficionados que acudieron al óvalo potosino disfrutaron al máximo la 8va. fecha de Nascar México Series y Mikel´s Trucks, en donde participó el piloto más joven del serial, Francisco Ablanedo con su camioneta marcada con el #69 y patrocinada por Elegancia Textil Hotelera – Alloy Wheel Repair Specialist.

Paco dio muestras del gran avance que ha tenido en esta temporada y sacó provecho del tiempo que ha entrenado en esta pista para completar la carrera de buena forma quedándose finalmente con la 8va. posición.

"Me sentí realmente bien en la carrera, las sesiones de entrenamiento que tuvimos me ayudaron muchísimo a entender este óvalo y la muestra está en que entregamos limpia la camioneta. Hubo momentos difíciles sobre todo al comienzo pues los nervios juegan en contra, pero después fui haciendo un mejor trabajo bajando mis tiempos y completando de buena forma la carrera. Nos llevamos un nuevo Top 10 y eso es muy bueno para nosotros de verdad que nos vamos muy contentos y ya nos quedó claro porque San Luis es una de las mejores plazas que visita el serial, me dio gusto ver las gradas llenas y espero que la gente haya salido contenta de lo que pudo ver en pista. Ahora a descansar, seguir en la escuela y comenzar la preparación para Guadalajara", indicó la joven promesa.

La siguiente carrera de Paco Ablanedo será en el Triovalo de Guadalajara a los días 28 y 29 de septiembre con la realización de la 9na. valida del campeonato.