Pacta Bernard extensión de contrato con los Bills

ORCHARD PARK.- Los Bills de Buffalo llegaron a un acuerdo el viernes para firmar una extensión de contrato con el linebacker Terrel Bernard por cuatro años y hasta 50 millones de dólares, de los cuales 25.2 millones están garantizados, con lo que el equipo aseguró que tendrán a su líder defensivo hasta la temporada 2029.

El equipo anunció el acuerdo mientras que una persona con conocimiento directo del trato proporcionó a The Associated Press los términos monetarios del contrato. La persona habló con la AP bajo la condición de anonimato porque los Bills no anunciaron el valor del contrato.

Bernard, de 25 años, aún tiene un año restante en su contrato de novato y ha tenido un impacto rápido desde que fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2022 procedente de Baylor. Ganó el puesto de titular en su segunda temporada y, el año pasado, se unió al quarterback Josh Allen como los únicos dos capitanes del equipo.

Bernard es un jugador versátil en el sistema defensivo de dos linebackers de Buffalo, formando equipo con el veterano Matt Milano. Con una estatura de 1.85 metros y un peso de 101 kilogramos, ha superado las dudas iniciales sobre su tamaño para el nivel de la NFL.

La temporada pasada, Bernard terminó segundo en el equipo con 104 tackles, incluyendo cinco para pérdida, tuvo un sack, dos intercepciones y recuperó un balón suelto en 13 partidos. En 2023, lideró al equipo con 143 tackles, 6.5 capturas, tres intercepciones y recuperó tres balones sueltos.

“No siempre es solo el talento lo que nos atrae a las personas. Es el paquete total de quiénes son como personas y lo que pueden llegar a ser como jugadores y personas también”, dijo el entrenador Sean McDermott sobre Bernard en enero. “Así que él tiene ese ‘algo’, ese rasgo sobre él — ese rasgo de liderazgo”.

Bernard se convierte en el segundo miembro de la clase de draft de 2022 de Buffalo en firmar una extensión, uniéndose a Khalil Shakir, quien renovó con un contrato de cuatro años hace dos semanas.

El gerente general Brandon Beane ha priorizado su núcleo joven de jugadores esta temporada baja, un año después de que Buffalo se deshiciera de numerosos veteranos como parte de una purga relacionada con el tope salarial.

Aunque los cinco veces campeones defensores de la AFC Este proyecta mucho espacio en el tope salarial en 2026, Beane aún tiene trabajo por hacer para mantener a los Bills dentro del límite antes de que inicie el año fiscal de la NFL la próxima semana.

Se proyectaba que Buffalo estaría aproximadamente 8.5 millones de dólares por encima del tope después de cortar al pateador Sam Martin el jueves.