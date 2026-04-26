Padres remontan y vencen a Dbacks
Mason Miller impone marca de dominio en el inicio de la serie
México.- El Estadio Alfredo Harp Helú tuvo aroma de fiesta grande. Los Padres de San Diego no fallaron a lo que pedía la tribuna: victoria. Con remontada incluida, vencieron 6-4 a los Diamondbacks de Arizona en el Mexico City Series.
El arranque, sin embargo, tuvo inicio distinto. Arizona tomó el control con autoridad en la segunda entrada. Primero, José Fernández conectó un doblete que empujó a Ildemaro Vargas y Nolan Arenado.
Después, Alek Thomas soltó un batazo que voló hacia el jardín derecho y amplió la ventaja. La pizarra marcaba un 4-0.
El duelo de pitcheo mantuvo el marcador congelado un par de episodios. Germán Márquez resistió el daño inicial y encontró ritmo, mientras Zac Gallen navegó con calma... no por mucho.
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El quinto inning encendió la chispa para Padres. Ty France conectó cuadrangular solitario y, de pronto, el público se encendió.
En la séptima entrada, San Diego armó un rally que cambió el rumbo del juego. Jackson Merrill, Manny Machado, Xander Bogaerts y Gavin Sheets cruzaron el plato en una secuencia que combinó batazos oportunos, descontrol en el pitcheo rival y un error de Geraldo Perdomo.La pizarra se volteó y el estadio explotó. Sí, explotó... y sin necesidad de fuegos artificiales, que se guardaron por la contingencia ambiental en la capital.
Para la novena, el guion pedía un cierre digno. Y France volvió a aparecer con otro jonrón (6-4).
La victoria quedó en manos de Márquez luego de seis entradas de labor, mientras que Tyler Clarke cargó con el revés. El cerrojo lo colocó Mason Miller con un salvamento sin sobresalto.
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