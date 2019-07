Pagarán al Veracruz, pero no saben de dónde viene el dinero

Mientras los abogados de Guillermo Vázquez le notificaron que los Tiburones Rojos transfirieron el dinero a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), un jugador escualo dijo que sería la misma FMF que entregue el dinero, porque el club no tiene los recursos.

La FMF daría el dinero pendiente a aquellos que lo han reclamado por meses, para que los Tiburones Rojos, que desembolsaron 120 millones de pesos para permanecer en Primera División, no tengan complicaciones de disputar el Apertura 2019, según un futbolista del plantel.

"La Federación prometió que nos pagaría, en caso de que el club no lo haga a tiempo", dijo el jugador escualo a EL UNIVERSAL Deportes. "Ahí [en Femexfut] no son mensos porque no quieren tener problemas para que esto no se haga más grande de lo que ya es", agregó.

El jugador relató que los Tiburones Rojos todavía deben dos meses de salario y la pretemporada, a cuatro días de su debut en el Apertura 2019, contra Pachuca, en el estadio Luis de la Fuente. Sin embargo, se les prometió que esta semana se haría el pago de los adeudos. "Nos solicitaron nuestros estados de cuenta y todo lo que se pide en estos procesos. La Federación dio garantía que todo terminaría esta semana".

El jugador subrayó que "en caso de que el Veracruz no haya pagado, la misma Femexfut lo haría".