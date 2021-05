Palabras polémicas de Jesús Corona a los árbitros, previo al partido

Polémicas palabras que le hizo Jesús Corona, capitán y portero del Cruz Azul, al cuerpo arbitral previo al encuentro ante el Toluca.

Incluso, el silbante Fernando Hernández se sintió amenazado por la actitud del guardameta celeste, momentos antes de que lanzara la moneda para el volado.

"Hoy gana el fair play... hoy no va a haber 12 jugadores", le dijo Corona a Hernández, quien se quedó incrédulo por lo que le expresó el líder cementero.

"¿Perdona?", le contestó el nazareno. "... ¿nos estás amenazado".

"No. Con todo respeto", añadió Corona, sobre la cancha del Estadio Azteca, para la vuelta de los cuartos de final del Guardianes 2021, en el cual el Cruz Azul se presentó con una desventaja en el marcador global (2-1) y ganó el encuentro 3-1, aunque el segundo tanto para La Máquina vino en lo que puede considerarse una polémica decisión arbitral.?"Jesús, hay que hacer lo suyo, se gana con respeto hacia el rival y se pierde con orgullo. ¿Estamos?... ¿Sale?... ¿Sale?", comentó Hernández, antes de lanzar la moneda al aire.

Rubens Sambueza, capitán del Toluca, no reaccionó por las palabras de Corona.