Palencia explota contra sus jugadores por la derrota ante Necaxa

Juan Francisco Palencia no escondió la molestia por el desempeño de sus pupilos. Después de perder 1-0 frente al Necaxa, el entrenador del Mazatlán FC reconoció que su táctica no funcionó y que se tardó en encontrar las debilidades de los Rayos.

"Tuvimos un pésimo primer tiempo, no tuvimos la pelota, sin jugar lo trabajado y se tendrá que hablar con los muchachos", dijo al término del encuentro en el estadio Victoria. "Tardamos en encontrar a su hombre libre y recuperar la posesión. Con los ajustes que hicimos en el medio tiempo, mejoramos", añadió Palencia, que lleva una victoria, una derrota y dos empates en el Guardianes 2020.

Palencia indicó que tiene cosas por pulir antes de enfrentar a los Pumas, su exequipo, del sábado.

Después de hacerse oficial el fichaje de Camilo Sanvezzo, quien llega para reforzar un necesitado ataque del Mazatlán FC, el timonel del cuadro sinaloense no prometió que el brasileño debute este fin de semana, ni siquiera ha platicado con él.

"No sé. No he hablado con Camilo, por lo que tengo entendido es que estuvo entrenado con Xolos, entonces veremos cómo está", cerró Palencia.