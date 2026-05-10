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Paliza de Toronto a los Angelinos

El mexicano Valenzuela pega jonrón de 3 carreras; Clement suma 5 hits

Por AP

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Paliza de Toronto a los Angelinos

TORONTO.- Brandon Valenzuela conectó un jonrón de tres carreras, Ernie Clement igualó su mejor marca personal con cinco imparables, incluido un jonrón solitario, y los Azulejos de Toronto aprovecharon un quinto inning de siete anotaciones para aplastar el sábado 14-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

Mason Fluharty (2-0) lanzó una entrada para llevarse la victoria por Toronto, que estableció sus números máximos de la temporada en carreras y hits (20).

Clement conectó sencillos dentro del cuadro en la segunda y la cuarta entrada, e impulsó una carrera con un fuerte sencillo que pasó rozando el guante del antesalista cubano Yoán Moncada en la quinta. Abrió la séptima con un jonrón ante Mitch Farris, su segundo de la temporada, y después añadió un sencillo en la novena.

Valenzuela se fue de 5-4, con cuatro carreras impulsadas en el primer juego de cuatro hits de su carrera, quedándose a un triple de completar el ciclo. El mexicano conectó un jonrón al primer lanzamiento que vio de Farris en la quinta.

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Jack Kochanowicz (2-2) permitió nueve hits y siete carreras, seis limpias, en cuatro entradas y un tercio. Enfrentó a seis bateadores en la quinta, pero no consiguió ningún out.

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