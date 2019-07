Paola Espinosa deja demanda y se va a Mundial en Corea

La clavadista olímpica Paola Espinosa lanzó una advertencia a sus detractores antes de viajar a los Campeonatos Mundiales de Natación que se realizarán en Corea del Sur, en los que va por una plaza a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de la serie de críticas y amenazas que ha enfrentado en redes sociales.

Espinosa Sánchez muestra mesura en su versión, ya que dará un paso importante al interponer una demanda por daño moral a quien resulte responsable, pues quiere terminar con este panorama adverso que ha pasado de las redes sociales al ámbito familiar.

Antes de viajar a Corea para tomar parte en los Campeonatos Mundiales de Natación, la medallista panamericana sostuvo que para terminar con la problemática decidió presentar una demanda por amenazas que ha recibido en este tiempo, "ya no se puede jugar con la seguridad de mi hija, de mi familia".

La competidora mostró ante los medios de comunicación la demanda por daño moral que ha presentado y espera que aquellos personajes que decidieron cuestionar vía redes sociales su trayectoria de más de 20 años, den por culminado el suceso.

Aunque la clavadista no señaló a alguien en particular, su grupo de abogados, que lidera Alfredo Massad, si mencionó al también clavadista y exnovio de Paola Espinosa, Rommel Pacheco, y al diputado Ernesto Vargas, presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados.

"Ustedes –medios de comunicación- saben todo lo que se ha vivido, saben cómo se está viviendo este proceso. Simplemente es el hecho de defenderme y de llegar a las últimas consecuencias. Esta demanda es hasta las últimas consecuencias y ante quien se tenga que dar", mencionó Paola.

La clavadista refirió que las amenazas las ha recibido como mujer, como deportista y también como madre, ya que no sólo han sido contra su persona, la hace responsabilizar a los señalados, por si acaso le llegara a pasar algo físicamente a ella o a su hija.

Sobre el proceso que seguirá esta querella ante su ausencia, porque en más de 20 días estará fuera del país debido a los compromisos deportivos, Paola Espinosa afirmó que serán sus abogados los que seguirán las incidencias.

Destacó que el hecho de enfrentar este proceso, no le quita el sueño de trascender en lo deportivo.

"Las expectativas siguen con mi objetivo principal que es llegar bien preparada, llegar lista para lo que quiero; trabajo para que me vaya bien, porque me ha costado mucho trabajo, pero haré que esto valga la pena", sostuvo la clavadista.

"Por eso, tener el documento en mis manos me da seguridad. Por eso es que lo hago. A mí lo que me toca hacer es estar en la alberca y tratar de que me vaya lo mejor posible, como lo he hecho en más de 20 años, he pasado más de la mitad de mi vida haciendo lo que más me gusta", enfatizó Paola.

Les deja la demanda

Paola toma esta decisión luego de que un grupo de clavadistas, entre ellos Rommel Pacheco, se inconformó por el proceso selectivo en el que se eligió al equipo mexicano que participaría en los Campeonatos Mundiales de Natación y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A esta situación, la cual se llevó a redes sociales, se sumó el presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas, quien vía twitter discutió el desempeño de la medallista olímpica.

Ese cuestionamiento fue utilizado por otros usuarios, quienes no sólo debatieron a la clavadista, sino que también aprovecharon para hacerla blanco de ataques personales y contra su familia.

Por eso, al preguntársele sobre si conoce la manera en que llegan los diputados a ocupar cargos en las comisiones, Espinosa respondió, que sería bueno conocer también el proceso por el cual son nombrados, ya que, desde su óptica, ellos deben contar con conocimientos en la materia, en este caso de deporte.

"Claro que me gustaría conocer y si en algún momento tengo que hablar de ello, me informaría para saber qué decir y decir las cosas bien", expresó Paola.

Puntualizó que "más que poner en tela de juicio a esta altura, más que integrar, este tipo de situaciones va separando las cosas y lo que necesitamos es unir filas para el bien del país".

Por su parte, el abogado de la clavadista, Alfredo Maasad, sostuvo que a pesar de que se han mencionado dos nombres en particular, la demanda es contra quien resulte responsable.

"Se está especulando lo que es Rommel (Pacheco) y el diputado Ernesto Vargas. No está mencionado que ellos la hayan amenazado, sino porque a través de los comentarios vertidos por ellos, ella ha sido agredida.

"La denuncia no está en contra del diputado ni en contra de Rommel, está en contra de quien resulte responsable, porque hay gente que ha agredido a Paola, derivado de los comentarios que han hecho estas dos personas y hay evidencias de que los comentarios la están desacreditando", puntualizó Maasad.