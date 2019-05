Paola Pavón, primera mujer en el Abierto Mexicano de Golf

Competir con hombres no le da miedo, sino todo lo contrario, le hace sacar lo mejor de ella, porque como dice "somos muchas jugadoras muy buenas y nos gustan los retos".

Esa es Paola Pavón, primera jugadora mujer que tendrá un lugar en el Abierto Mexicano de Golf, que llevará a cabo su edición 60 a partir de este jueves en el Club Campestre de Tijuana. Dos horas pasó en el range de práctica; empezó con sus wedges, después cambió a fierros, siguió con sus maderas y terminó en la putting green perfeccionando sus tiros, porque para ganar sabe que ahí es donde tiene la misma ventaja que los hombres.

"El campo lo conozco muy bien, sé de sus bondades y sus dificultades, pero para este torneo es diferente; tengo que adaptarme a las distancias, son salidas más largas a las que yo estoy acostumbrada, es un golf diferente el que voy a jugar en el Abierto. Mis golpes no son tan largos, debo ser paciente", refiere.

Saluda a un caddie, después viene a ella Ernesto Pérez Acosta, histórico jugador mexicano ganador de innumerables torneos internacionales en la década de los 70 y que además es el profesional del club campestre.

Pero Paola sigue concentrada en su práctica, pese a no estar al 100 físicamente luego de sufrir un virus en las vías respiratorias. "Estuve muy enferma, una semana en cama debido a un virus, pero afortunadamente ya pude salir, mi mamá me decía que quizá fue una señal para que descansara un poco antes de este torneo porque no lo había hecho, pero ya estamos de vuelta para darle con todo y disfrutar mucho este torneo", nos dice con una amplia sonrisa, pues sabe que tener un lugar en el fill de jugadores no es nada sencillo.

"La verdad es que tuve que pelear un poquito mi lugar, la PGA me dejó entrar a la calificación, y califiqué como todos los demás, tuve buenos resultados y me gane mi lugar para jugar este torneo".