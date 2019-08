Para Ignacio Ambriz, Chivas dejó de ser grande

Ignacio Ambriz sabe lo que es dirigir a los equipos más populares de México. El América y las Chivas están en su historial como estratega y aunque no triunfó, considera que únicamente fracasó con los azulcrema.

"Con Chivas no lo considero fracaso por muchas circunstancias, me quitaron jugadores, entre otras cosas, y con América me quedé en dos semifinales, fui campeón de Concacaf, pero no y ahí eso es fracasar", declaró para ESPN.

Sobre su paso con las Águilas, aceptó que en ocasiones se sintió discriminado por cuestiones extracancha.

"Que si mi perfil bajo, lo que decía. Todo me criticaban y yo me preguntaba qué estoy haciendo mal. La verdad sí (llegó a sentirse discriminado)", aseguró.

Sobre las Chivas, su rival del próximo sábado en la Jornada 5 del Apertura 2019, mencionó que basándose en los resultados, el Guadalajara dejó de ser grande.

"No quiero faltar al respeto. Sabemos la historia de Chivas y lo popular que es, pero por resultados creo que sí perdió grandeza. Lleva varios torneos sin clasificar", aseveró.

Ambriz, quien el torneo anterior hizo historia con el León, no considera que "estén a la altura de Tigres, Monterrey, América o Cruz Azul, pero asegura que van muy cerca".