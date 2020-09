Paran investigación sobre examen de italiano de Luis Suárez por violaciones al secreto judicial

ROMA, Italia (EFE).- La Fiscalía de Perugia (centro) ha decidido interrumpir momentáneamente este viernes las investigaciones sobre el presunto amaño del examen de italiano que hizo el uruguayo Luis Suárez para conseguir el pasaporte de Italia tras considerar que ha habido violaciones en el secreto judicial.



El fiscal de Perugia, Raffaele Cantone, ha manifestado en declaraciones a los medios locales su indignación por el hecho de que el secreto judicial ha sido repetidamente violado e informó de que las investigaciones se reanudarán en los próximos días procurando mantener la privacidad.

Cantone también lamentó el hecho de que este viernes hubiera un importante número de medios de comunicación reunidos en las afueras de la Fiscalía, en la que comparecieron los representantes legales del Juventus, Luigi Chiappero y Maria Turco, en calidad de "personas informadas sobre los hechos" y no como investigados.

Los dos representantes legales del club turinés estuvieron más de ocho horas en la Fiscalía y negaron con fuerza que estuvieran involucrados en el presunto amaño del examen de italiano de Suárez.

La Guardia di Finanza y la Fiscalía de Perugia están investigando sobre la posibilidad de que Suárez, que acaba de fichar por el Atlético Madrid, haya contado con ayuda para aprobar el examen y fuese puntuado antes de responder a las preguntas.

El examen lo hizo en la Universidad para Extranjeros de Perugia y por ahora están siendo investigados la rectora Giuliana Grego Bolli; el director, Simone Olivieri; los profesores Lorenzo Rocca y Stefania Spina; y la trabajadora Cinzia Camagna; pero no el jugador uruguayo ni nadie del Juventus.

El abogado del rector de la Universidad, David Brunello, aseguró en una reciente entrevista que "el examen de Luis Suárez se realizó con regularidad y sin ningún favoritismo".

Suárez hizo el examen de lengua italiana para conseguir el Pasaporte italiano, lo que facilitaría su posible fichaje por el Juventus. De hecho, el club turinés ya había superado el límite de jugadores no europeos en su plantilla.

Eso sí, al enterarse de que la consecución del pasaporte requeriría varias semanas, el Juventus renunció al fichaje del uruguayo y apostó por el español Álvaro Morata.

En los últimos días se filtraron las conversaciones interceptadas por la Fiscalía de Perugia en las que Stefania Spina, quien preparó el examen, reconocía que el profesor Lorenzo Rocca había acordado las preguntas con Suárez.

También aseguraba que el ya jugador del Atlético Madrid "no habla una palabra" de italiano, "no conjuga verbos" y "habla al infinito", lo que dificultaba notablemente su trabajo.

La profesora garantizaba en estos audios que Suárez superaría la prueba "porque cobrando un salario de 10 millones de euros por temporada no se le puede suspender por no tener un B1", a pesar de que "no llega ni a un A1".