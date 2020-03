Parón por Covid afecta a miles

El paro de actividades, por la situación que se vive en México y el mundo, afecta a deportistas, árbitros, organizaciones entre mucha gente, en específico Liga Tangamanga de Futbol de la que dependen muchas personas para poder tener el éxito que les envuelve desde hace más de 20 años.

Luis Javier Míreles Arias, director de Liga Tangamanga de Futbol "La Liga de San Luis", comentó que no solo les afecta a ellos como Liga en la organización de partidos, sino a los equipos que no pueden jugar.

"De entrada en la cuestión económica nos afecta a todos, como organización no les podemos cobrar a nuestros afiliados porque no están teniendo nada a cambio para empezar" dijo el director de Liga Tangamanga.

Añadió que "se afecta a mucha gente que pareciera que no se ve, por ejemplo, los dueños de los campos que no tienen ganancia por la renta, la venta de los productos, los vendedores ambulantes, todo lo que está alrededor de un partido".

Punto también importante, dijo, es el arbitraje "si bien hay árbitros que tienen un empleo formal, hay muchos otros que viven de esta labor, entonces les afecta desde el momento en que no lo realizan pues no lo pueden cobrar".

En cuestión de la organización como Liga Tangamanga Míreles explicó que los equipos pagan una mensualidad "y los mantenemos al corriente porque están jugando, pero sino juegan al final de cuentas pues no pagan, y al personal que labora se le tiene que pagar su quincena, seguro, cuotas, entonces nos afecta como a cualquier empresa".

También resaltó la venta de accesorios que está parada como es el caso de balones, de uniformes que no los compran porque no los van a utilizar "al final de cuentas es una cadenita que se desencadena por el paro de actividades y en las que mucha gente, no solo nosotros, nos vemos afectados".