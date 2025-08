Parsons pide salir de los Cowboys

Micah Parsons, uno de los mejores alas defensivas de la NFL, afirmó este viernes que se cansó de ser ignorado en la negociación de un nuevo acuerdo con Dallas Cowboys por lo que ya no quiere formar parte del equipo.

“Ya no quiero estar aquí. Hice todo lo posible por demostrar que quería ser un ‘cowboy’ y llevar esa estrella en el casco, pero ya no quiero que me obliguen a cerrar negociaciones sin la presencia de mi agente. Me cansé de esperar. No he recibido ninguna llamada, correo electrónico ni mensaje de texto para iniciar una negociación”, se quejó el jugador.

Parsons, de 26 años, y Reggie White, miembro del Salón de la Fama, son los dos únicos jugadores en la historia de la NFL con más de una docena de capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas en la NFL.

El cuatro veces Pro Bowl y dos ocasiones All-Pro, quien llegó a Cowboys seleccionado en la primera ronda del Draft 2021, ha sido una pesadilla para los mariscales de campo rivales desde su año de novato en que consiguió 13 capturas, intensidad que mantuvo en el 2022 con 13,5 capturas y que elevó a 14 en 2023, más las 12 que consiguió la campaña pasada a pesar de que estuvo lesionado cuatro partidos.

No obstante su calidad, Parsons subrayó que Stephen Jones, copropietario de los Cowboys, y la directiva sólo lo han criticado sin mostrar interés por negociar un nuevo acuerdo.

“Ya no quiero que me ataquen por lesionarme mientras me jugaba todo por el equipo, por nuestros aficionados y mis compañeros. Ya no quiero que se difundan historias sobre mí en los medios. Después de que mi agente contactó a Stephen Jones, una y otra vez, el equipo decidió guardar silencio”, señaló.

Micah también subrayó la paciencia que ha tenido para esperar su extensión mientras otros defensivos como TJ Watt, de Steelers, quien firmó por 41 millones de dólares por campaña, o Myles Garrett, de Cleveland Browns, con un acuerdo 40 millones anuales, ya obtuvieron sus nuevos contratos de largo plazo.