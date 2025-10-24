logo pulso
Pato O'Ward sorprende en el GP México con atuendo mexicano

McLaren se prepara para la práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Pato O'Ward al volante.

Por El Universal

Octubre 24, 2025 02:08 p.m.
A
Pato OWard sorprende en el GP México con atuendo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El momento llegó. Este viernes empiezan las actividades del décimo aniversario del Gran Premio de México y uno de los pilotos más buscados es Pato O'Ward, el regiomontano que correrá la práctica libre 1 a bordo de McLaren.

El volante regiomontano, listo para deleitar al público mexicano, llegó al Autódromo del Hermanos Rodríguez con un atuendo que honra sus raíces mexicanas.

Con una sonrisa en el rostro y saludando al público, Pato entró con un saco de color negro con distintos diseños que realzan la cultura mexicana.

En la parte de adelante lucen unas flores de Nochebuena, o Flor de Pascua, con dos cactáceas en la parte inferior del saco.

En las mangas, hay corazones, calaveras y otras forjas alusivas al Día de Muertos.

Finalmente, en la espalda, dos banderas a cuadros cubren la espalda con el símbolo nacional mexicano como protagonista.

A las 12:30 horas, Pato O´Ward saldrá a la pista para las primeras prácticas del Gran Premio de México.

