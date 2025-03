Patricio O’Ward aún sueña con F1

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace varios años que el regiomontano Patricio O’Ward, volante de Arrow McLaren en la IndyCar, coquetea con la posibilidad de tener un asiento dentro de la parrilla en la Fórmula Uno, un sueño pendiente que aún espera cumplir, pero no a cualquier costo.

En entrevista Pato aseguró que “yo siempre he tenido el sueño de ser piloto de Fórmula Uno. Mi sueño de ser piloto de autos surgió con ese anhelo de llegar a la F1 y me encantaría, pero traigo el tiempo encima realmente, y por más que yo quiera manejar al público hacia IndyCar, la F1 es global, es el top de top”.

Actualmente, los asientos de McLaren están ocupados por Lando Norris y Oscar Piastri. La temporada pasada, el primero de ellos quedó en segundo lugar del campeonato mundial de pilotos y la escudería ganó el ansiado título de constructores.

Además, reconoce que “estoy en un punto donde yo ya no puedo hacer mucho más. La Fórmula Uno me lleva coqueteando años y yo tenía un contrato ya firmado. No pude pasar porque la política de la FIA [Federación Internacional del Automóvil] no me lo permitió; entonces, si llegará el tiempo o cuándo llegará, no lo sé”.

O’Ward, quien es uno de los pilotos más destacados en la IndyCar, reveló que llegar la Fórmula Uno sigue siendo su deseo, pero sólo en un coche con posibilidades reales de ser campeón.

“Quiero que se me abran las puertas para tener un reto en la Fórmula Uno, pero con un carro ganador. Puede que en los primeros años no, pero quién quiere llegar para estar en la cola. Prefiero ganar campeonatos de Indy500 y en la IndyCar”, confesó.