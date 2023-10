Paulina Campos buscará plaza olímpica

La gimnasta potosina Paulina Campos Martínez y la Selección Nacional de Gimnasia Artística de México se prepara para enfrentar el desafío de su siguiente gran competencia: el Campeonato Mundial, que dio inicio el pasado fin de semana y se extenderá hasta el domingo 8 de octubre en Amberes, Bélgica.

El escenario del Antwerp Sportpaleis está listo para recibir a 450 atletas de 74 países, y México no se queda atrás. La delegación mexicana, compuesta por ocho talentosos gimnastas, está decidida a brillar en esta competencia global y buscar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo femenino está liderado por la experimentada olímpica Alexa Citlali Moreno Medina, una gimnasta que ha llevado el nombre de México con orgullo en múltiples ocasiones. Junto a ella, la potosina Paulina Campos Martínez, Natalia Isabel Escalera Cárdenas, Cassandra Loustalot González y Ahtziri Sandoval Pérez forman un conjunto talentoso y con gran potencial.

Por su parte, el equipo masculino está integrado por Isaac Núñez Farfán, Fabián De Luna Hernández y Rodrigo Gómez Grosso. Estos jóvenes gimnastas han demostrado su calidad al proclamarse campeones en la modalidad por equipos en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística no solo es una oportunidad para brillar en el escenario mundial, sino también para asegurar plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Nueve Comités Olímpicos Nacionales (CONs) masculinos y femeninos obtendrán cuotas por equipo, mientras que las cuotas individuales serán otorgadas a ocho atletas masculinos y 14 femeninos, según sus actuaciones en la clasificación All Around, entre otros criterios.