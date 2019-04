Pedirán castigo por cánticos de muerte contra DT del Sevilla

La Real Federación Española de Futbol denunciará ante la Comisión Antiviolencia los cánticos de un sector radical del Real Betis contra Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, según medios locales.

"¡Esta noche se muere Caparrós!", gritaron por breves momentos los ultras de la institución bética durante el derbi sevillano de la Liga femenil española, el sábado en el estadio Benito Villamarín, previo al otro derbi sevillano pero de la liga varonil.

Caparrós, en una entrevista para el canal oficial del Sevilla, habló por primera vez de la enfermedad que lo aqueja, una leucemia crónica, la cual, aseguró "no impide en mis funciones, no necesito tratamiento, me encuentro bien, porque lo han detectado a tiempo. Voy a dar mucha guerra, pero será la última vez que hable del tema".

Sin embargo, después de la victoria de los suyos, 3-2 contra el Betis, Caparrós utilizó las redes sociales para manifestar su alegría.

"La sangre roja nunca se rinde", un juego de palabras por el Sevilla y la enfermedad. "Gracias afición por llevar en volandas de nuevo a nuestro equipo. Sois el corazón y el alma del club".