Pedro Aquino, exjugador del América es denunciado por abuso sexual
Tras la denuncia por abuso sexual, Alianza Lima decide separar a los futbolistas implicados, entre ellos Pedro Aquino.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El futbol de Perú atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia, luego de darse a conocer una denuncia por abuso sexual contra varios integrantes del club Alianza Lima, uno de los más importantes del país.
Mediante redes sociales, se informó que varios elementos del plantel, quienes han defendido la camiseta de la selección en diversas eliminatorias y torneos, fueron señalados por una joven argentina.
De acuerdo con la información de medios peruanos, todo ocurrió durante una de las etapas de pretemporada en Uruguay, donde la joven fue presuntamente abusada por Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.
Tras lo ocurrido y después de presentar la denuncia ante las autoridades, Alianza Lima decidió separar de manera inmediata a los futbolistas. A esta lista se sumó Aquino, quien en la Liga MX también defendió la camiseta de Lobos BUAP y Santos Laguna.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por el momento, las autoridades han iniciado las investigaciones, en las que el equipo ha mostrado su total apoyo para esclarecer lo sucedido y exigir que se haga justicia en caso de que las pruebas así lo confirmen.
no te pierdas estas noticias
Pedro Aquino, exjugador del América es denunciado por abuso sexual
El Universal
Tras la denuncia por abuso sexual, Alianza Lima decide separar a los futbolistas implicados, entre ellos Pedro Aquino.
El potosino Ramón Juárez sueña con estar en el Mundial
El Universal
Es originario de Rioverde y cuenta con 24 años de edad
Especial | Lorena Mendoza, liderazgo femenino en Karate Do
Naomi Alfaro
Se trata de una potosina destacada por su éxito deportivo y su formación académica