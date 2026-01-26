logo pulso
Pedro Aquino, exjugador del América es denunciado por abuso sexual

Tras la denuncia por abuso sexual, Alianza Lima decide separar a los futbolistas implicados, entre ellos Pedro Aquino.

Por El Universal

Enero 26, 2026 04:17 p.m.
A
Pedro Aquino, exjugador del América es denunciado por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El futbol de Perú atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia, luego de darse a conocer una denuncia por abuso sexual contra varios integrantes del club Alianza Lima, uno de los más importantes del país.

Mediante redes sociales, se informó que varios elementos del plantel, quienes han defendido la camiseta de la selección en diversas eliminatorias y torneos, fueron señalados por una joven argentina.

De acuerdo con la información de medios peruanos, todo ocurrió durante una de las etapas de pretemporada en Uruguay, donde la joven fue presuntamente abusada por Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Tras lo ocurrido y después de presentar la denuncia ante las autoridades, Alianza Lima decidió separar de manera inmediata a los futbolistas. A esta lista se sumó Aquino, quien en la Liga MX también defendió la camiseta de Lobos BUAP y Santos Laguna.

Por el momento, las autoridades han iniciado las investigaciones, en las que el equipo ha mostrado su total apoyo para esclarecer lo sucedido y exigir que se haga justicia en caso de que las pruebas así lo confirmen.

