Pedro Caixinha buscará mantener regularidad en Cruz Azul

La regularidad es la clave que Pedro Caixinha quiere mantener para la Liguilla.

Al lusitano le da mucho orgullo exclamar que su equipo es el más regular de la temporada 2018-19, con 65 puntos, dos por encima de los Tigres.

"A mí, lo que me gusta, es la regularidad que se pueda tener. El torneo pasado fuimos el más y por eso quedamos primero. En éste, estamos cerrando de una muy buena manera, pero hay cosas por mejorar. Quiero que el equipo siga creciendo, aprendiendo de las circunstancias y queremos ganar el próximo partido [frente al Morelia]", comenta el timonel cementero.

Caixinha no esconde su buen humor tras amarrar el pase a la Liguilla por segundo torneo en fila y acepta tomarse varias fotografías con aficionados que se acercan por las rejas de las inmediaciones del estadio Universitario BUAP.

Todavía con un juego por disputarse en la fase regular, el portugués no se adelanta, ni se conforma con la cuarta posición de la tabla. La Máquina todavía está a una unidad del Monterrey y existe la posibilidad de rebasarlo.

HECHO EN GUADALAJARA, PERO DEBUTADO EN CRUZ AZUL

Alexis Gutiérrez tuvo su presentación en la Liga MX sobre la cancha del estadio Universitario BUAP.

El canterano de las Chivas llegó este invierno a La Noria, donde tuvo el salto que nunca le dieron en Verde Valle. Con 19 años de edad, el volante ingresó de cambio por un lesionado Yoshimar Yotún y jugó sus primeros nueve minutos en la máxima categoría del futbol mexicano.

"Es un jugador que tiene mucho futuro, calidad y una gran zurda", comentó Pedro Caixinha, después de darle la oportunidad al oriundo de León, Guanajuato. "Tiene algunas de las características de 'Yoshi', con un poco más de trazos largos".

Gutiérrez recibió su educación futbolística en las categorías inferiores del Guadalajara, equipo en el que jugó hasta la sub 17 y nunca recibió la confianza de estar en el equipo principal. El guanajuatense llegó a La Noria en diciembre y, de manera inmediata, entrenó bajo las órdenes de Caixinha, con mucha participación en la Copa MX y la sub 20.

Las lesiones dentro de La Máquina le abrieron un espacio en el banquillo cementero y, en la Jornada 16, hizo su debut en Primera División.

"Hay que referir que pasó directamente de la sub 17 de Chivas al primer plantel del Cruz Azul, son cosas que no son fáciles y que merecen nuestro apoyo, confianza y trabajo", agregó Caixinha.

El portugués comentó que no le gusta la palabra "debutar", prefiere "continuidad, y cuando yo veo que puedo brindarla, lo hago porque son jugadores diferentes".

Alexis fue cortado de la convocatoria para el Mundial sub 20 de Polonia, algo peculiar para su entrenador del Cruz Azul, ya que había cumplido con el proceso completo bajo la dirección técnica de Diego Ramírez.

Gutiérrez se convirtió en el segundo debut de Caixinha como entrenador del Cruz Azul. El 6 de abril (contra Querétaro), estrenó a Jorge García, canterano celeste de 17 años de edad, quien se desempeña como defensa o medio de contención.