Peláez y Herrera ordenaron correrme de América siendo campeón: De los Santos

Cesilio de los Santos, exfutbolista de las Águilas del América confesó la forma en la que fue despedido del cuadro azulcrema después de haber sido campeón con el equipo Sub-20 de la institución, todo por ordenes de Ricardo Peláez y Miguel Herrera.

"Mi salida del América pasa por una reestructuración, cuando Peláez llega al equipo para limpiar la casa, ahí el último en irse, fui yo porque se atrasó el torneo de la Sub-20", mencionó el exfutbolista en entrevista para Fox Sports.

Después de levantar el título y mientras el equipo de jóvenes festejaba en el vestidor del estadio Azteca, a Cesilio le dieron la noticia que a su consideración vino por parte de Miguel Herrera para no hacerle sombra en la primera etapa del "Piojo" como estratega del América.

"Salimos campeones en el Azteca, bajamos al vestuario y todos los muchachos estaban festejando, luego Carlos López baja para decirme que estaba fuera. Yo creo que la orden vino del técnico del América al pensar me hace sombra o capaz que si el equipo no camina bien, me empiezan hablar de Cesilio", puntualizó.

Por último, De los Santos habló del buen paso que tiene Raúl Jiménez en Europa con el Wolverhampton, jugador que tuvo en la categoría Sub-20 del América y terminó por pulir, algo que "no le costó mucho trabajo".

"Armé un equipo para ir Suiza a jugar un torneo que organiza la FIFA, ese torneo lo juega Raúl Jiménez con nosotros, él viaja con nosotros a Suiza y el pibe lo hace muy bien, le faltaban algunas cosas como pulirlo, tampoco me costó trabajo", finalizó.