Pelé felicita a Putellas y Lewandowski por ganar el premio The Best de la FIFA

SAO PAULO (EFE).- El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' felicitó a la española Alexia Putellas y al polaco Robert Lewandowski tras ganar anoche el premio The Best de la FIFA, como Mejor Jugadora y Jugador, respectivamente, así como al portugués Cristiano Ronaldo, con el que desea tener un encuentro personal.



"Mis felicitaciones a los dos vencedores del premio The Best FIFA @rl9 y @alexiaputellas. Cuando ustedes están en el campo, el deporte siempre es más bonito", dijo Pelé, de 81 años, en un mensaje dedicado al delantero del Bayern Múnich y a la centrocampista del Barcelona.

El triple campeón mundial con la Canarinha (1958, 1962, 1970) también dedicó unas palabras a Cristiano Ronaldo, quien recibió un premio especial de la FIFA después de establecer un nuevo récord de goles de selecciones nacionales con Portugal.

"Cristiano Ronaldo, es una satisfacción muy grande estar aquí en Brasil, en la ciudad de Santos, para felicitarte por todo lo que has hecho por el deporte, por el fútbol, principalmente", afirmó el exdelantero brasileño en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Al portugués la FIFA le concedió durante la gala un premio especial como máximo goleador con una selección nacional.

"Y en todo este tiempo que nos hemos cruzado por el mundo no tuve la oportunidad de abrazarlo personalmente porque no paramos, pero aquí va, de todo corazón, mis felicitaciones y espero que algún día de estos podamos vernos y pueda abrazarte personalmente", completó.

Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, continúa bajo tratamiento contra el tumor de colon que se le detectó en septiembre y por el que ya fue operado una vez.

En diciembre pasado, estuvo dos semanas ingresado en un hospital de Sao Paulo para la última sesión de quimioterapia del año y para someterse a una batería de exámenes con el objetivo de conocer su estado clínico, del que no han trascendido mayores detalles.

No obstante, el ídolo brasileño asegura que se encuentra "bien", que se siente "más joven" que nunca, según acostumbra a decir en sus redes sociales.

La salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.