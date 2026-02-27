Pelotaris potosinas logran pase a Olimpiada Nacional 2026

Pelotaris potosinas lograron su pase a la Olimpiada Nacional de Conade 2026, a realizarse en Puebla.

En la modalidades de frontenis femenil en parejas, María Renée Rodríguez Castro (zaguera) e Isabela López Zavala (delantera) obtuvieron la clasificación en modalidad pelota olímpica (rápida).

Las representantes de San Luis Potosí tuvieron una destacada participación en la etapa regional, imponiéndose a equipos de Tamaulipas y Nuevo León, demostrando gran nivel competitivo.

La Olimpiada Nacional Conade 2026 se llevará a cabo durante los meses de abril y mayo, tendiendo como sede principal la ciudad de Puebla, periodo en el que esa entidad recibirá a los atletas, entrenadores y delegaciones de toda la República Mexicana.

