Pelotaris potosinas logran pase a Olimpiada Nacional 2026

La justa se realizará en Puebla durante abril y mayo en Puebla

Por Iván Edmundo Rodríguez

Febrero 27, 2026 03:48 p.m.
A
María Renée Rodríguez Castro-Isabela López Zavala/Foto: Inpode

María Renée Rodríguez Castro-Isabela López Zavala/Foto: Inpode

Pelotaris potosinas lograron su pase a la Olimpiada Nacional de Conade 2026, a realizarse en Puebla.

En la modalidades de frontenis femenil en parejas, María Renée Rodríguez Castro (zaguera) e Isabela López Zavala (delantera) obtuvieron la clasificación en modalidad pelota olímpica (rápida).

Las representantes de San Luis Potosí tuvieron una destacada participación en la etapa regional, imponiéndose a equipos de Tamaulipas y Nuevo León, demostrando gran nivel competitivo.

La Olimpiada Nacional Conade 2026 se llevará a cabo durante los meses de abril y mayo, tendiendo como sede principal la ciudad de Puebla, periodo en el que esa entidad recibirá a los atletas, entrenadores y delegaciones de toda la República Mexicana.

Iván Edmundo Rodríguez

