Peña se perderá el Clasico Mundial

WEST PALM BEACH.- Los Astros de Houston anunciaron el jueves que su estelar campacorto Jeremy Peña se perderá el Clásico Mundial de Béisbol con una fractura en el dedo anular derecho.

El mánager de los Astros Joe Espada informó a los reporteros en el complejo de entrenamientos de primavera del equipo que Peña estaba siendo enviado a ver a un especialista de la mano para que le realicen una evaluación por daño en el área de la uña del dedo después de fildear un fuerte rodado con la selección de República Dominicana durante un duelo de exhibición el miércoles.

Los Astros dijeron más tarde que a Peña se le diagnosticó una fractura en la punta del dedo y será reevaluado en dos semanas. República Dominicana debutará en el Clásico Mundialel viernes en Miami contra Nicaragua, y el juego de campeonato del torneo es el 17 de marzo .

"Jeremy salió porque tenía una lesión en el dedo. La imagen no fue lo suficientemente clara", dijo el gerente general de República Dominicana Nelson Cruz durante el entrenamiento del equipo el jueves en Miami para el Clásico Mundial. "Hoy nos hicimos una resonancia magnética. Fue a un especialista de dedo, y tenía una fractura en el dedo. Va a estar fuera por dos semanas. Así que tendremos que hacer un reemplazo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cruz no anunció el reemplazo, más allá de decir que el equipo espera tener a esa persona lista a tiempo para el juego del Clásico Mundial del viernes.

"Tenemos un gran equipo. Jeremy era parte de este equipo", dijo el mánager de República Dominicana Albert Pujols. "Nos hemos estado preparando. Desafortunadamente, no podrá estar con nosotros. ... Vamos a tomar la mejor decisión posible".

Los Astros abren la temporada regular el 26 de marzo en casa contra los Angelinos de Los Ángeles, poniendo en duda la disponibilidad de Peña para el día inaugural. Peña, de 28 años, viene de la mejor temporada de su carrera en 2025. Fue elegido por primera vez como All-Star y bateó para .304, con un OPS de .840 y 20 bases robadas.